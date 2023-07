Her er Danmarks VM-hold

Danmarks VM-hold til linjeløbet i Glasgow i starten af august er nu fuldendt.

Det står klart, efter at den danske landstræner, Anders Lund, har udtaget de fire sidste ryttere i Magnus Cort, Mikkel Honoré, Mikkel Bjerg og Michael Mørkøv.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union (DCU).

Tilbage i juni blev den første halvdel af Danmarks VM-hold offentliggjort. Her var det Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Kasper Asgreen og Søren Kragh Andersen, der blev udtaget.

Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg skal køre danskernes enkeltstart.

- Det er et meget stærkt hold, som jeg klart forventer kan køre med om medaljer i Glasgow. Linjeløbet er vanvittig teknisk på den afsluttende rundstrækning, men det er en VM-rute, der passer godt til det danske landshold. Enkeltstarten er mere regulær, men det passer også godt til Asgreen og Bjerg, siger Anders Lund.

Mikkel Bjerg. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen Vingegaard

Den skarpe iagttager har måske bemærket, at Jonas Vingegaard, der er i fuld gang med at forsvare sin Tour de France-titel, ikke er blandt VM-navnene.

Forklaringen er, at løbet ikke passer ind i hans program, slog Anders Lund tidligere fast i et interview med Ekstra Bladet.

- Han (Jonas Vingegaard, red.) har faktisk indikeret, at han er klar til at give den en skalle fra næste år og komme mere med for at prioritere landsholdet mere.

- Selvom landsholdet og de her mesterskaber er min førsteprioritet, så har jeg også forståelse for, at prioriteringerne kan være påvirket af, at man - som Jonas - går efter at vinde verdens største cykelløb. Men det glæder mig, at han vil gøre mere for at få det til at passe endnu bedre sammen, lød det fra landstræneren dengang.

Linjeløbet køres 6. august på en 271,1 kilometer lang rute fra Edinburgh til Glasgow, og enkeltstarten køres 11. august.

Her er der tale om en rute på 47,8 kilometer.

Lige nu handler det hele imidlertid om Tour de France, hvor Vingegaard topper klassementet med 10 sekunder ned til Tadej Pogacar.