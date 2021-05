Torsdag venter Giroens sidste flade etape. Den kuperede finale fortæller dog en helt anden historie, og det får indflydelse på Girospillet med tanke på, at bjergene melder sin ankomst igen fredag

Skal man tro Giro-arrangørernes kategorisering af etaperne, skal feltet på 18. etape ud på den sidste flade af slagsen.

Fire korte stigninger på de afsluttende 35 kilometer fortæller imidlertid en anden historie, og etapen kan med sine 231 kilometer vise sig vanskelig at kontrollere for de efterhånden stærkt reducerede sprinterhold - hvis de overhovedet gider at forsøge.