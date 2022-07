Her er Fuglsangs plan

DUNKERQUE (Ekstra Bladet): Karrieren tæller stribevis af store resultater, men etapesejren i Tour de France mangler fortsat for Jakob Fuglsang.

Den 37-årige dansker fortsætter dog jagten ufortrødent, og i dette års udgave af verdens hårdeste cykelløb er chancen måske bedre end nogensinde.

For det første er formen helt på plads, hvilket han gav beviser på i Schweiz Rundt med en samlet tredjeplads.

Men det er især taktikken, hvor der er massivt fokus på den store målsætning, som bør give ekstra gode forhåbninger i år. Fuglsang er således villig til at skrue ned for brugen af kræfter i klassement-kampen, hvis det viser sig at være en fordelagtig løsning.

Artiklen fortsætter under billedet..

Jakob Fugl har stadig sin første etapesejr i Touren til gode. Foto: Claus Bonnerup

- De tager kun én dag at komme ud af klassementet. Det kan være det sker i dag. Det kan være det sker i morgen. Det kan være, at det sker automatisk på La Plance des Belles Filles (6. etape, red.).

- Jeg forsøger at holde mig oppe og være lidt med uden at øse med kræfterne. De etaper, der ligger til mig i forhold til at gå i udbrud, kommer først efter La Plance des Belles Filles, siger Fuglsang til Ekstra Bladet.

Læs også: Kom helt tæt på Riis-fadæsen

Danskerens kvaliteter i bjergene gør selvsagt, at favoritterne næppe lader ham køre væk, hvis han er inden for kort margin i den samlede stilling.

Men Fuglsang ser ikke denne problemstilling som nogen stor udfordring i henhold til ambitionen om en etapegevinst. Det er ikke et dilemma, der koster mange tanker i hans hoved.

- Som jeg siger, tager det kun en enkelt dag at komme ud af klassementet. Du kan tabe 10 eller 15 minutter på en dag, så jeg tror ikke, at det bliver noget problem.

Stjernen fra Israel-PremierTech er i øjeblikket placeret som nummer 36 i den samlede stilling med en afstand på et minut og to sekunder op til Wout van Aert (Jumbo-Visma), der aktuelt bærer den gule trøje.