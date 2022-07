Her er ruten: Sådan bliver Jonas fejret

Onsdag får danskerne endnu en gang mulighed for at hylde Jonas Vingegaard, når han kommer til Rådhuspladsen og Tivoli i København. Ekstra Bladet giver dig overblikket over dagen her

Der kommer med sikkerhed til at være stor fest på Rådhuspladsen og i Tivoli, når Jonas Vingegaard kommer til København for at lade sig hylde efter sin samlede sejr i Tour de France.

Den 25-årige dansker er dog ikke den eneste, der kommer til hovedstaden.

Det forventes også, at Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen og Kasper Asgreen kommer til at flankere Tour-vinderen på Rådhuspladsen.

Sådan kommer dagen til at forløbe

Lufthavnen:

Hvis man havde regnet med at tage ind til lufthavnen i Kastrup for at se Jonas Vingegaard skal man nok revurdere den idé.

Det forventes nemlig ikke, at Vingegaard kommer til at gå gennem ankomsthallen, men vil blive ført af en bagvej.

Åben bil fra Amager:

Vingegaard vil for første gang være til offentlig skue, når han klokken 12.15 i krydset mellem Tårnbyvej, Saltværksvej og Amager Landevej vil stå i en åben bil og hilse på folk, der står langs vejen.

Herefter kører bilen med Vingegaard op ad Amagerbrogade, Christmas Møllers Plads og Torvegade. Dernæst kører optoget over Knippelsbro, ad Vindebrogade og Stormgade. Til sidst drejer de ned ad H.C. Andersens Boulevard og ind på Rådhuspladsen.

Rådhuspladsen:

Hvis tidsplanen holder, forventes det, at Jonas Vingegaard vil træde ud på balkonen på Rådhuspladsen klokken 13.45. Her vil han naturligvis hilse på alle de fremmødte fans sammen med en række af de andre danske ryttere, der var med i Tour de France.

Herefter vil Vingegaard tage til en reception med rådhuspandekager.

Fejring i Tivoli:

Efter fejringen på Rådhuspladsen vil Vingegaard tage over i Tivoli, hvor han klokken 16.00 bliver hyldet i et arrangement med kendte værter og musik.

Tivoli lukker 25.000 mennesker ind og lukker derefter portene.

