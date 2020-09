Her er Tourens uheldigste mand

- Hvad der skete i dag for Anthony, er bare ikke fair.

Cofidis’ sportsdirektør Cédric Vasseur var ærgerlig og ked af det på sin rytter, Anthony Pérez’ vegne efter mandagens 3. etape i Tour de France.

Vasseur havde været helt oppe og ringe, fordi Pérez lå til at overtage den prikkede bjergtrøje.

Eneste ting, han skulle gøre, var at komme over målstregen i Sisteron.

Det formåede Pérez ikke.

Først punkterede han på dagens tredje stigning, den op til Col des Lèques. På den efterfølgende nedkørsel kolliderede han med holdets bil og slog sig ganske forfærdeligt. Det viste sig siden, at han havde brækket et ribben, punkteret den ene lunge og brækket kravebenet.

Det var lægerne på hospitalet i Digne-les-Bains, der konkluderede det.

Fremragende nærkamp

For Pérez kom ikke længere. Der resterede 81 kilometer af etapen, men efter dét styrt var der udsolgt.

- Det er virkelig dårlige nyheder for holdet, kom det nærmest underspillet fra Vasseur.

Og det forstår vi.

Cofidis havde udsigt til selveste bjergtrøjen, efter Pérez over et par dage havde udkæmpet en fremragende nærkamp med landsmanden Benoît Cosnefroy fra AG2R La Mondiale-holdet.

Nans Peters forrest med Cosnefroy og Pérez efter sig i en af duellerne om bjergpointene mandag. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Søndagens etape havde også Cosnefroy og Péres i udbrud - blandt andet sammen med danske Kasper Asgreen. Foto: Anne-Chjristine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Pérez er kollideret med Cofodis-bilen og ømmer sig. Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Det står rimelig hurtigt klart, at han ikke kan fortsætte. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Den enes død, den andens brød. Cosnefroy fastholdt sin bjergtrøje, selvom Pérez havde samlet flere point. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix

De havde været afsted i udbrud på 2. etape, hvor de efter nogle helt lige dueller lå lige i konkurrencen.

På 3. etape var de så afsted igen, hvilket i sig selv bare er imponerende. Pérez syntes dog at have overhånden, da han kom først op ad både Col du Pilon og Col de la Faye – dagens to første kategori 3-stigninger. Og dermed overtog han trøjen.

Men så gik det altså galt på Col des Lèques. Punkteringen kom, netop som Cosnefroy åbnede sprinten om sejren på knolden.

- Hans håb om at bære den prikkede bjergtrøje røg ud af vinduet i løbet af et splitsekund. Han var virkelig opsat på at få pointene til trøjen, men desværre var han tvunget til at trække sig. Vi ønsker ham alle en god og hurtig bedring, sagde en slukøret Vasseur.

Spørgsmålet er så, om Cosnefroy kommer til at bære trøjen tirsdag.

Mærkeligt at tage trøjen på den måde

Han modtog den på podiet i målområdet, men han var klar over, at den burde have siddet på hans uheldige konkurrent.

- Anthony slog mig rent på de første to stigninger, og så punkterede han og styrtede efterfølgende. Det er virkelig belastende for ham, og jeg sender ham al min støtte. Jeg hørte, at han også brækkede sit kraveben, så det er lidt mærkeligt for mig at tage trøjen på den måde, sagde han.

For at det ikke skal være løgn, måtte Cosnefroy også selv i asfalten med bare fire kilometer igen. Han slap dog med en forslået albue og kunne trille i mål uden de store smerter.

- Det var ikke lige dagen, vi havde håbet på, men det var nu alligevel en god dag med prikkerne på mine skuldre, kom det.

Cosnefroy fører nu konkurrencen – ni point foran NTT’s Michael Gogl, mens Treks Toms Skujins er treer.

Spørgsmålet er, om han også bærer trøjen efter tirsdagens etape, hvor feltet skal over tre kategori 3-stigninger, en kategori 4-stigning og endelig kategori 1-stigningen op til målbyen, skisportsstedet Orcières-Merlette.

