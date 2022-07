Her fortsætter Jonas festen

Jonas Vingegaard går et par festlige timer i møde, når han sammen med sin familie og Jumbo-Visma skal fejre Tour-triumfen

PARIS (Ekstra Bladet): Podieceremoni, interviews, autografskrivning.

Jonas Vingegaard har de seneste timer haft masser af forpligtelser at tage sig af, efter han tidligere søndag aften kørte over stregen på Champs-Élysées som vinder af årets Tour de France.

Den 25-årige danske stjerne kunne endda have fortsat med at lade sig hylde af de mange fremmødte danske fans, der stod tålmodigt og ventede foran Jumbo-Vismas holdbus på Concorde Pladsen, men programmet er stramt, når man har vundet Tour de France.

Sammen med sin familie tog Vingegaard nemlig turen fra målområdet og direkte hen til den hollandske residens i Paris, hvor der er dømt fest i stor stil for Jumbo-Visma-mandskabet.

Og så er det selvfølgelig op til hver enkelt, hvor vildt det skal blive. Manden i den gule trøje lægger sig i hvert fald næppe i spidsen af alkohol-klassementet...

- Vi skal have en stor grillfest sammen med holdet på den hollandske ambassade. Vi skal have et par øl og en god middag, siger Vingegaard.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Foto: Mads Claus rasmussen/Ritzau Scanpix

Han kan se frem til endnu mere fejring i den kommende uge, hvor Danmark byder ham velkommen hjem onsdag eftermiddag.

Her skal han køre i åben bil fra Københavns Lufthavn ind til Rådhuspladsen, hvorefter hyldesten fortsætter i Tivoli.

Det var her det hele startede med en holdpræsentation for fire uger siden. Dengang fik Jonas tårer i øjnene. I dag kniber Tour-vinderen sig nok i armen.

Sikke en rejse.

