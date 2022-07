Her skal man ikke vente på Vingegaard

Hvis man er blandt dem, der har lyst til at hylde cykelrytteren Jonas Vingegaard på onsdag efter hans samlede sejr i Tour de France, så skal man ikke begive sig til lufthavnen i Kastrup. For så kommer man til at gå forgæves.

Danmarks Cykle Union meddeler i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard ikke kommer ind gennem ankomsthallen, inden han bliver kørt i åben cabriolet mod Rådhuspladsen i København.

Her skal han hyldes på rådhusbalkonen, og senere venter endnu en hovedstadshyldest i Tivoli.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Claus Bonnerup

Der bliver dog rig mulighed for at hylde Jonas Vingegaard på ruten mod Københavns Rådhus.

Ifølge Danmarks Cykle Union begynder optoget i krydset mellem Tårnbyvej, Saltværksvej og Amager Landevej.

Her kører Jonas Vingegaards bil, der ledsages af Københavns Politi, ad Amagerbrogade, Christmas Møllers Plads og Torvegade.

Annonce:

Dernæst kører optoget over Knippelsbro, ad Vindebrogade og Stormgade.

Herefter drejer optoget ned ad H.C. Andersens Boulevard og ind på Rådhuspladsen, hvor der venter den 25-årige nordjyde en formentlig storslået hyldest.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Danskerne går amok på Champs-Élysées, hvor Jonas Vingegaard har vundet årets Tour de France. - Det er svært at beskrive stemningen hernede, lyder det fra danskere, der er kørt hele vejen til Paris for at hylde Vingegaard Det er ikke kun i København, at Vingegaard bliver fejret af danskere. I Paris på sidste etape var der fuld af dansk opbakning

Københavns Politi henstiller til, at alle, der ønsker at deltage i hyldesten på ruten, holder sig på fortovet af hensyn til egen og andres sikkerhed.

Det er planen, at Jonas Vingegaard klokken 13 ankommer til Københavns Rådhus, og at han 45 minutter senere skal hyldes på balkonen.

Klokken 16 venter mere hyldest i Tivoli sammen med andre danske Tour-ryttere.

Tirsdag bliver danskeren hyldet i Den Bosch i Holland, hvor hans hold, Jumbo-Visma, holder til.

Torsdag skal Jonas Vingegaard hyldes hjemme i Glyngøre, hvor han bor.