Her skete den tragiske ulykke

Den tidligere cykelrytter Chris Anker Sørensen omkom lørdag på en cykeltur i Belgien. Her er de seneste detaljer om ulykken

Det var lige ved denne cykelpassage, at Chris Anker Sørensen lørdag eftermiddag blev ramt af en belgisk varevogn og mistede livet.

Den tidligere cykelrytter havde - som ofte før på ture med TV 2 i udlandet - taget sin cykel og kørt sig en tur, inden han efter planen skulle have kommenteret herrernes enkeltstart søndag.

I den forbindelse kom han forbi byen Zeebrugge, hvor han skulle krydse den trafikerede vej Havenrandweg-Zuid. Det skete via nogle specielle overgange, hvor cykler kan passere vejen - dog med vigepligt.

Og her er noget altså gået galt, så Chris Anker Sørensen blev ramt så uheldigt af en varevogn, at han mistede livet.

Politiets bilinspektion har været stedet igennem og konkluderet, at føreren af varevognen ikke har begået fejl:

- Bilinspektøren kunne konstatere, at føreren af ​​varevognen ikke begik nogen fejl, der førte til ulykken. Cyklister skal vige ved overfarten, fortæller anklagemyndigheden i Brugge ifølge HLN.

TV 2 reagerede ved at give samtlige medarbejdere i Belgien en fridag og mulighed for at vende tilbage til Danmark, mens redaktionen i Danmark ville tage sig af kommenteringen.

Den del tog Michael Stærke sig af, og han åbnede udsendelsen af enkeltstarten med nogle ord til Chris Anker Sørensen

- Det er med den dybeste respekt til dig, Chris Anker, og dine efterladte ikke mindst, at vi sender fra dette VM. Selvom det nærmest føles umuligt, vil vi forsøge at lade din store begejstring for landevejscykling løfte vores dækning i en meget tung periode.

- Vi håber, at nogle af de stærke danskere i VM-løbene kan være med til at lyse op i dækningen i løbet af den kommende uge.

- Ingen ord kan dække tabet, og varme tanker skal lyde herfra til alle dine nærmeste, indledte Stærke.

Chris Anker Sørensen blev blot 37 år gammel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har søndag besøgt cykelrytterens hjemby Hammel: