Historien går verden rundt

'Jonas Vingegaard: Fra fiskehandler til toppen af podiet på fire år.'

Sådan lyder overskriften på spanske Marcas lange artikel om Jonas Vingegaard, der søndag kunne lade sig hylde som vinder af Tour de France 2022.

Den unikke historie om Jonas Vingegaards rejse fra en fiskefabrik i Glyngøre til podiet i Paris er blevet dækket og fortalt i mange danske medier.

Den smukke fortælling er dog også nået ud over Danmarks grænser, og den 25-årige dansker hyldes verden over for sin fantastiske udvikling over de seneste år.

I Spanien har både SI, Marca og Mundo Deportivo skrevet lange artikler om den danske Tour-vinder.

'I 2018 stod han og rensede fisk, i 2019 skrev han under med Jumbo-Visma, sidste år fik han Pogacar til at lide på Mont Ventoux, og nu her fire år senere er han klædt i gult i Paris,' skriver Marca.

'Vingegaard er ikke lige så meget et naturtalent som Tadej Pogacar, der de seneste år har vist, at han kan vinde Touren og de mest prestigefyldte klassikere.'

'Men Vingegaard lærer i den grad hurtigt.'

'Vingegaard kørte for første gang opad, da han var 16 år, men det stod hurtigt klart, at hans klatreevner ikke ville gå ubemærket hen længe.' Skriver SI. Marca.

Foto: Claus Bonnerup

Franske L'Equipe starter en lang artikel om Jonas Vingegaard med: 'Der var engang' og beskriver herefter Vingegaards kamp med mentale udfordringer, den store hjælp, han får af sin kone, Trine, og selvfølgelig om fiskefabrikken.

Italienske Stretto Web kalder Vingegaard for 'The Fisher King' (Fiskekongen), mens det belgiske medie HLN har taget turen til Hillerslev og snakket med de lokale, der fortæller, at Jonas Vingegaard er totalt ligeglad med penge og berømmelse.

Danskeren kan dog næppe gå på gaden i Danmark uden efterhånden at blive genkendt af de fleste danskere.

På onsdag vil Vingegaard komme til Rådhuspladsen, hvor han omkring klokken 13 vil vinke fra balkonen og lade sig hylde endnu en gang.

Ekstra Bladet interviewede Jumbo-Vismas sportsdirektør ,Merijn Zeeman, efter Vingegaards sejr.

