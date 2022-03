Historisk: - Dengang ville svaret være nej

Løbsdirektør Christian Prudhomme havde aldrig troet, at det kunne lade sig gøre at få Tour de France til Danmark. Men så skete der noget

Den nordligste Tour de France-start nogensinde.

Aldrig har verdens største cykelløb været længere væk fra Frankrig, end når klodens bedste ryttere til sommer begynder kampen om den gule trøje på dansk jord.

Og det er en vild historie i sig selv. Det siger Tour de France-direktøren Christian Prudhomme, da han onsdag møder den danske presse på Vesterbro Torv i København.

For havde man spurgt ham, da han startede i jobbet tilbage i 2004, så havde han formentlig kigget lidt underligt på én.

- Så ville svaret være nej. Jeg kunne ikke forestille mig, at det ville være muligt at afholde det her. Men på det tidspunkt kendte jeg ikke til den passion, som I har for cykling og for Tour de France, fortæller Prudhomme, der er i Danmark i anledningen af, at Touren skydes i gang i København om 100 dage.

Humøret var højt, da Christian Prudhomme talte med den danske presse. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Det er ægte passion, I har, og det vidste jeg ikke på det tidspunkt.

Den 61-årige løbsdirektør fortæller, at der for 18 år siden blev snakket lidt om Herning - byen der sidenhen ville agere startby for Giro d'Italia i 2012.

Men allerede året forinden skete der noget for Christian Prudhomme, da han gæstede den danske hovedstad i forbindelse med VM i cykling.

- Jeg var der, og jeg var så imponeret over gaderne og cyklerne, og det var et utroligt syn for en franskmand. Så vi begyndte at tænke over det.

Og herefter skete der også noget på den politiske front.

Christian Prudhomme mødte allerede den nuværende overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen (S) tilbage i 2011, da hun gæstede Paris som en del af 'Team Rynkeby', ligesom direktøren også fremhæver diverse besøg fra den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Med andre ord var det også den meget insisterende politiske interesse, der imponerede Christian Prudhomme gennem årene.

Christian Prudhomme. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Hvorfor Danmark? Fordi der var politisk vilje, og den politiske vilje har eksisteret i 15 år. Og fordi I har cykler overalt. I har flere cykler, end I har mennesker.

- I er et eksempel for os. I alle studier har København den gule førertrøje på, når det kommer til at cykle. Det er meget vigtigt for os at vise folk, at det her er mere end et løb. Det er her verdens bedste cykelby møder verdens bedste cykelløb.

Tour de France 2022 skydes i gang i København den 1. juli. Her venter der rytterne en 13 kilometer lang enkeltstart i de københavnske gader.

Efterfølgende venter to etaper fra Roskilde til Nyborg og fra Vejle til Sønderborg, inden verdens bedste cykelryttere hopper på en flyver mod Nordfrankrig.

