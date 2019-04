Historisk grænse: Sætter vild rekord

Den belgiske cykelrytter Victor Campenaerts havde godt gang i både lunger og ben, da han tirsdag leverede en magtdemonstration på cyklen.

I Aguascalientes i Mexico i 1800 meters højde skrev 27-årige Campenaerts cykelhistorie, da han som den første nogensinde passerede 55 kilometer i sit forsøg på at sætte ny timerekord.

Det lykkedes, da Victor Campenaerts kørte 55,089 kilometer og dermed slog Bradley Wiggins' rekord på 54,526 kilometer, som briten satte i 2015.

Victor Campenaerts er regerende europamester i disciplinen, og han kører til daglig for det professionelle hold Lotto-Soudal.

Victor Campenaerts var selvsagt godt tilfreds og stolt over præstationen i Mexico bagefter.

- Jeg har brudt den magiske grænse på 55 kilometer. Jeg var nok for optimistisk i begyndelsen, og efter en halv time måtte jeg sætte farten ned.

- Jeg har arbejdet længe og hårdt for det her, og mit hold har stået bag mig, og nu har jeg betalt tilbage, siger Campenaerts ifølge AFP.

Bradley Wiggins satte sin rekord i 2015, efter at han i 2012 både vandt Tour de France og tog OL-guld i enkeltstart.

I 2014 blev Wiggins verdensmester i enkeltstart, og han har også vundet fire øvrige OL-guldmedaljer i banecykling.

Ifølge eksperter satte Campenaerts sin rekord i Mexico under omstændigheder i højden, der kan have givet ham en fordel på 1500 meter, i forhold til da Wiggins satte rekord, skriver AFP.

Belgieren har i 14 dage før rekordforsøget i Mexico sovet i et træningskammer, som har svaret til 3000 meters højde, hvilket har øget antallet af røde blodlegemer, der transporter ilt rundt i kroppen.

Hans cykel var uden gear og bremser for at spare vægt, og den havde et lige styr, som gav ham en mere aerodynamisk position.

I den seneste udgave af Tirreno-Adriatico vandt Victor Campenaerts enkeltstarten, og ved VM i enkeltstart i 2018 blev han nummer tre efter Rohan Dennis og Tom Dumoulin.

Danske Ole Ritter var indehaver af timerekorden i fire år fra 1968 med distancen 48,653 kilometer, inden cykelikonet Eddy Merckx slog rekorden i 1972.

Siden Wiggins satte sin rekord i 2015, har danske Martin Toft Madsen og Mikkel Bjerg forsøgt at slå den henholdsvis tre og to gange uden held.

Se også: United-legende sigtet

Se også: Vejen banet for Hjulmand - storklub fyrer træneren

Se også: - Han kunne ikke klø sig selv i røven