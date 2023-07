Historiske tal: Danmark ligger nummer to

Et forrygende Tour de France med tre danske etapesejre tilsat Jonas Vingegaards samlede sejr betyder, at Danmark kravler et trin op på UCI's opdaterede verdensrangliste.

Pr. 25. juli 2023 er der dermed kun én nation, der er bedre end Danmark.

Ikke overraskende er det Remco Evenepoel, Wout van Aert og Jasper Philipsens Belgien. De tre stjerner ligger henholdsvis nummer to, tre og fem på den individuelle rangliste med Tadej Pogacar som etter og Vingegaard på fjerdepladsen.

Men det er ifølge feltet.dk første gang nogensinde, at dansk cykling ligger så højt placeret på listen.

Med Tour-resultaterne passerer Danmark Frankrig og har 15.297 point, mens belgierne på førstepladsen har 21.679. Frankrig ligger på 13.985. På de næste pladser følger Storbritannien, Spanien, Slovenien og Holland.

Mattias Skjelmose, Jonas Vingegaard, Mads Pedersen og Michael Mørkøv sammen på den afsluttende etape ind mod Paris søndag. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

På den individuelle rangliste har Danmark fortsat tre ryttere i top 10.

Mads Pedersen fastholder sin plads som nummer syv, mens Mattias Skjelmose er nummer ti, efter Jasper Philipsen og Adam Yates af åbenlyse årsager springer flot frem i feltet:

Top ti: