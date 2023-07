Historiske Vingegaard: - Kan ikke forstå det

Nu siger han det.

Selv om han ikke endnu kan lade sig kalde Tour de France-vinder 2023, så er hovedpersonen overhovedet ikke i tvivl.

- Det er lidt svært at forstå, at jeg har vundet Tour de France for andet år i træk, siger Jonas Vingegaard til TV 2 kort efter lørdagens etape.

- Det har været vores mål hele vejen igennem. Det er helt fantastisk at gøre det færdigt.

Foto: Claus Bonnerup

Hylder holdet

På lørdagens bjergetape kom den danske stjerne ind som nummer tre. Sloveneren Tadej Pogacar var stærkest i slutspurten og vandt etapen. Felix Gall kørte ind som nummer to.

Men det betyder intet i det samlede regnskab. Jonas Vingegaard er syv minutter og 29 sekunder foran inden 21. og sidste etape.

- Jeg må takke mit hold endnu en gang. Jeg kunne ikke gøre det uden dem.

Foto: Claus Bonnerup

Gult i Paris

Nu mangler som nævnt kun sidste etape af dette års Tour de France, hvor rytterne søndag transporterer sig til Paris på 21. etape.

Herefter kan Jonas Vingegaard lade sig hylde som vinder af Tour de France 2023 - og for andet år i træk.

- Jeg glæder mig til at se, hvor mange danskere, som har mødt op i Paris.

- Allerede i dag var der mange. Det er fantastisk med så mange danskere.

Sådan skal Vingegaard fejres.