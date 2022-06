Hjernerystelse og brækket ribben: - Det var grimt

Årets Critérium du Dauphiné blev bestemt ikke Niklas Egs løb.

Faktisk stoppede det ganske brat, før det for alvor var gået i gang for den 27-årige Uno X-rytter.

På søndagens første etape fortalte holdets sportsdirektør Kurt-Asle Arvesen til TV 2 Sport, at danskeren var styrtet, ligesom mediet besøgte en slemt tilredt Eg på rytternes hotel om aftenen.

Skaderne er stadig slemme dagen derpå.

- Det var et grimt uheld. I går (søndag, red.) blev han kørt til undersøgelser på et fransk hospital. Han har pådraget sig en hjernerystelse, brækket et ribben og sin næse og fået et par sting i ansigtet, så han har haft en ret hård nat, oplyser Kurt-Asle Arvesen til Ekstra Bladet.

- Han har sovet på hotellet med holdet og har spist morgenmad med os i dag, men vi holder naturligvis nøje øje med ham, når det er gået så hårdt udover hans hoved, siger sportsdirektøren, der endnu ikke kan svare på, hvornår danskeren vender hjem til Danmark.

Arvesen beskriver, at Eg kolliderede med en kantsten cirka 25 kilometer fra mål - tæt på byen Privas. Mens cyklen blev liggende på vejen, røg danskeren udover en afsats og landede tre meter længere nede. Han var dog ved bevidsthed hele tiden.

- Niklas skal nok komme stærkt tilbage. Det er jeg ikke i tvivl om, siger han til sidst.

Artiklen fortsætter under billedet..

Niklas Eg blev en del af World Touren i 2017. Foto: Claus Bonnerup

Til TV 2 Sport har Eg, der var bundet ind i bandage, udtalt, at han ikke har yderligere kommentarer, men siger, at 'han føler sig heldig, og at det kunne være gået meget værre'.

Jonas Vingegaards holdkammerat Wout van Aert vandt den første etape i Critérium du Dauphiné, der fungerer som et opvarmningsløb til Tour de France.

Uno-X er et af de bedre hold på cykelsportens næsthøjeste niveau. Et mandskab, Niklas Eg skiftede til efter fire sæsoner i Trek Segafredos stald.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Indbrud på stadion: Ødelægger banen med traktor

Forfærdelige billeder: Stjernen skreg i smerte

Kæmpe ros: - Imponerende af et lille land