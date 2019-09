Hjerteproblemer tvinger dansk OL-håb til pause

Den danske cykelrytter Casper Folsach sætter karrieren på pause på ubestemt tid på grund af hjerteproblemer.

Det skriver hans hold, ColoQuick, på sin hjemmeside.

Folsach er blandt verdens bedste baneryttere og har en lang række VM-medaljer på sit cv. Han har været udset til at spille en stor rolle på Danmarks 4000 meter-hold ved OL i Tokyo næste år.

Efter en række omfattende lægeundersøgelser på grund af hjerteproblemer har han set sig nødsaget til at stoppe med at køre cykelløb, medmindre der opstår behandlingsmuligheder for problemet.

- Jeg har gennemgået en række undersøgelser, hvor en MR-scanning har vist, at jeg har arvæv på hjertet, som skyldes en hjertemuskelbetændelse (myokarditis) tidligere i mit liv, fortæller Casper Folsach.

- Det kan forklare, hvorfor jeg oplever de ekstra slag, mit hjerte slår, når jeg når op i nærheden af min maksimale puls. Jeg kan derfor sagtens træne normalt og har også dagligt været på træningsture med mine cykelkammerater.

