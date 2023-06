Hjerteskærende billeder: Ryttere mindes afdød kollega

Der bliver til ære for afdøde Gino Mäder kun kørt en mindre del af fredagens etape i Schweiz Rundt.

Det meddeler organisationen bag etapeløbet fredag, efter at nyheden om 26-årige Mäders død blev bekræftet af hans hold, Bahrain Victorious.

- Vi kommer til at køre sammen hele vejen til målstregen for at mindes Gino. Planen bliver lagt lige nu. Så snart, vi ved noget, vil vi melde det ud, siger løbsdirektør, Olivier Senn, til TV 2 Sport.

TV 2 skriver endvidere, at rytterne fragtes med bus frem til cirka 20 kilometer før den oprindelige målstreg. Herefter ruller de samlet til stregen.

Mäder kørte torsdag ud over en vejside på en nedkørsel fra et bjerg på 5. etape af Schweiz Rundt. Han landede i noget vand og var ikke til at komme i kontakt med. Han måtte derfor genoplives på stedet.

Herefter blev han fløjet på hospitalet, men fredag middag døde han af sine kvæstelser, skriver Bahrain Victorious.

Allerede før meldingen om Mäders død havde arrangørerne forkortet etapen på grund af et stenskred i området, hvor Mäder torsdag styrtede. Også Magnus Sheffield fra Ineos-holdet styrtede, og det fik stjernen Remco Evenepoel til at kritisere ruten.

- Mens en afslutning på toppen sagtens havde kunnet lade sig gøre, så var det ikke en god beslutning at lade os slutte ned ad denne farlige nedkørsel, skrev Evenepoel torsdag på Twitter.

Ineos meddelte torsdag, at Sheffield har pådraget sin en hjernerystelse og skrammer.

Også svenske Tobias Ludvigsson, der kører for Q36.5-holdet, er kritisk, og han har ikke lyst til at gennemføre etapeløbet.

- Jeg kendte ham. Det er idioti at have en målstreg som denne ned ad bakke. Det er bedre at have den på toppen og ikke risikere vores liv.

- Vi må se, hvad der sker nu, men jeg tror ikke, at der er nogen, der er specielt interesseret i at konkurrere nu. Jeg vil bare gerne hjem til min familie, skriver Ludvigsson i en sms til nyhedsbureauet TT.

På Bahrain Victorious var Mäder blandt andre holdkammerat med danske Johan Price-Pejtersen, der også er en del af feltet i Schweiz Rundt.

Her bærer danske Mattias Skjelmose fra Trek-holdet den gule førertrøje, efter at han har vist sig flot frem i bjergene.

Fredagens etape var mere kuperet, og det var ikke forventet, at den nødvendigvis ville rykke det store på klassementet. Det samme er tilfældet med lørdagens 7. etape.

Søndag afsluttes løbet med en enkeltstart på 25,7 kilometer.