Højdepunkt i Touren: Gensyn med kær ven

Et møde med en kær ven lørdag inden enkeltstarten er det ene af to højdepunkter i årets Tour de France for Tadej Pogacar, som i dag kører ind i Paris i gult

LIBOURNE (Ekstra Bladet): Han vil ikke sammenlignes med nogen. Hverken Merckx, Hinault eller Armstrong. Han drømmer ikke om at slå nogle rekorder. Han synes, at Egan Bernal er en alletiders fyr og en stærk cykelrytter. Og Jonas Vingegaard har en virkelig god chance for en dag at vinde Tour de France.

På det traditionelle pressemøde med den forventede vinder af Tour de France lørdagen før Paris kom pressekorpset som altid vidt omkring, men kun én gang lykkedes det at få 22-årige Tadej Pogacar til at give mere af sig selv end blot høflige, forudsigelige fraser om at være glad for at vinde Tour de France.

Kamp mod cancer

Det skete, da en reporter ville vide, hvad højdepunktet har været for Pogacar i dette års løb. Der viste sig at være to: Først vandt han en smuk sejr på mægtige Col de Portet som følge af forbilledligt holdarbejde.

Og dernæst dukkede en kær gammel ven op i Tour-karavanen lørdag middag, nemlig sportsdirektør Allan Peiper, som gennem nogen tid har kæmpet mod en cancersygdom og derfor har været fraværende på UAE Team Emirates.

- Det var godt at se ham igen. Jeg var lykkelig for at se ham, sagde Pogacar.

- Jeg mødte ham første gang for tre år siden på en træningslejr, og jeg fik hurtigt meget stor respekt for ham. Han var med mig, da jeg kørte Cadel Evans Great Ocean Road Race i Australien, og det var en oplevelse, jeg aldrig vil glemme.

Da Tadej Pogacar (tv) ankom til UAE-lejren i Libourne før enkeltstarten, blev han mødt af sin kære ven Allan Peiper, som længe har kæmpet mod en kræftsygdom. Mødet var et højdepunkt i årets Tour for Pogacar, fortalte han senere på et pressemøde. Foto: Brian Askvig.

OL venter

- Han er en god sportsdirektør og en dejlig person. Han har lært mig meget. Mere om livet end om cykling. Han har haft stor indflydelse på mig.

- At se ham igen før enkeltstarten, hvor han kom hertil, fordi han er begyndt at få det bedre, var ret følelsesladet for mig. Jeg var glad for, at han kunne være her og støtte mig, sagde Tadej Pogacar.

Allan Peiper har en lang karriere som sportsdirektør bag sig. Før UAE Team Emirates har han arbejdet på Lotto, T-Mobile, HTC, Garmin og BMC.

Næste opgave for Tour-vinderen - ud over at cykle ind i Paris i dag, naturligvis - bliver OL i Tokyo.

