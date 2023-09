Hold øje med én ting: Det skal Jumbo ikke tillade

Under Tour de France blev en episode med Wout van Aert og Jonas Vingegaard meget omtalt, da Vingegaard ikke hjalp van Aert i jagten på en etapesejr.

Under Vueltaen er Vingegaards holdkammerat, Sepp Kuss, i førertrøjen. En trøje, som Vingegaard kom tættere på at overtage tirsdag, da han tog over et minut på Kuss.

Men selvom han kørte fra kammeraten, var der store smil fra Kuss, da han kom i mål, og ifølge Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, ser stemningen da også ud til at være god hos Jumbo-Visma.

- De er ret afslappede inde i bussen. De har med afstand det stærkeste hold, og de ved også, at deres værste konkurrenter ovre på UAE slet ikke kan finde ud af at køre sammen. De kører som om, at de er på forskellige hold.

- Sepp Kuss er en af de bedst betalte hjælperyttere, og han er betalt for at hjælpe. Nu er han havnet i denne her situation. Han kan jo bare køre. De skubber ham ikke, han skal selv træde i pedalerne, siger Rasmussen.

Vingegaard har mulighed for at erobre førertrøjen onsdag. Foto: Miguel Riopa/Ritzau Scanpix

Evenepoel skal ikke hjælpe

For at sikre at det hele ender med stor Jumbo-succes skal det hollandske mandskab dog have én vigtig ting for øje.

- Det eneste, de skal være rigtig opmærksomme på, er, at Ayuso, Mas, Soler eller Vlasov ikke kører i udbrud sammen med Evenepoel tidligt på etapen.

- Evenepoel har motoren til at køre et udbrud langt væk. Det kan de selvfølgelig ikke tillade, siger han med henvisning til de konkurrenter, der befinder sig lige under Jumbo-trioen i det samlede klassement.

Selvom Remco Evenepoel har udspillet sine chancer i klassementet, skal Jumbo-Visma alligevel have øjne på ham. Foto: Ander Gillenea/Ritzau Scanpix

Fri leg

Derudover er det bare at læne sig tilbage for de mange cykelfans og se, hvem fra Jumbo der har de bedste ben.

- Der er stor enighed på Jumbo-Visma. Tirsdag sad Wico Kelderman over. Han skal nok være der i dag, og når de kommer til den sidste stigning, så er der fri leg. Jeg tror som sådan ikke, at der er et hierarki, så må bedste mand vinde, siger Michael Rasmussen.

Man skal dog ikke forsøge at stikke af, hvis en konkurrent er på hjul.

- Men kører man alene væk, er der frit slag. Lige nu ser det ud til, at Vingegaard er bedste mand.

- Det er gode chancer for, at han er i førertrøjen efter i dag. Han har vist, at han har modet til at angribe.

Ekstra Bladet dækker dagens vilde bjergetape live minut for minut - læs meget mere om de gale forhold, der venter Vingegaard, her.