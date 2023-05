Holdchef slår fast: Udfordrer ikke Vingegaard

Da Remco Evenepoel udgik i Giro d'Italia begyndte cykelverdenen straks at spekulere i, om belgieren i stedet ville udfordre Jonas Vingegaard i Tour de France. Men det kommer ikke til at ske

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Og Remco Evenepoel?

Sidstnævnte måtte for nyligt udgå af årets første Grand Tour, Giro d'Italia, og derfor var det naturligt at tænke, at den belgiske superstjerne i stedet kunne finde på at udfordre Vingegaard og Pogacar i kampen om Tour-tronen.

Men den rivaliserende duo bliver ikke til en trio.

Remco Evenepoels holdchef på Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere, siger til Het Nieuwsblad, at Evenepoel ikke skal køre Tour de France, når vi rammer 1. juli. Og dét især på grund af presset.

- Hvis han ikke skinner igennem dér, bliver han skudt ned med bazookaer, siger Lefevere.

Remco Evenepoel kommer ikke til at udfordre Jonas Vingegaards Tour-forsvar til sommer. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

23-årige Evenepoel fik sidste år sin Grand Tour-debut i Vuelta a Espana og formåede endda at vinde løbet.

Men det belgiske fænomen kommer heller ikke til at forsvare Vuelta-titlen i år.

- Remco har allerede vundet Vueltaen. Så ingen vil acceptere andet end en sejr fra hans side. Og så ville det også kræve meget store og specifikke forberedelser, lyder det fra Lefevere.

Holdchef Patrick Lefevere slår det fast med syvtommersøm: Remco Evenepoel kører hverken Tour eller Vuelta i år. Foto: Jasper Jacobs/Ritzau Scanpix

Altså ingen Tour. Ingen Vuelta.

Til gengæld peger holdbossen på Criterium du Dauphine som et muligt løb med deltagelse af Evenepoel. Det starter 4. juni.

Og når han nu ikke skal køre de to sidste Grand Tours, må det formodes, at han i stedet skal fokusere på de store endagsløb som Clasica de San Sebastian, Lombardiet Rundt og VM i Skotland til august.

Torsdag morgen blev Remco Evenepoel for første gang testet negativ for covid-19 efter sit Giro-exit.