Holdejer efter Froome-sviner: Fuglsang får en chance

Chris Froome er ikke pengene værd. Så ligefrem var Israel-PremierTech-ejer Sylvan Adams torsdag i et interview med Cycling Weekly.

Fredag var han lige så ærlig, da han i Culoz mødte Ekstra Bladet og fik serveret præcis det samme spørgsmål om Jakob Fuglsang. Spørgsmålet er relevant, da Fuglsang til en årsløn i omegnen af ti millioner kroner for foreløbig halvanden sæson på holdet blot har vundet en sejr - sidste år i det lille franske løb Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes.

- Har Jakob Fuglsang været pengene værd?

- Det er et fair spørgsmål. I Jakobs tilfælde er det for tidligt at sige. Han har haft problemer i år, og det var virkelig uheldigt, for vi forventede, at han kunne tage til Giroen og være en af vores ledere.

- Jakob kunne ikke, for han havde ikke formen til det, konstaterer den canadiske milliardær.

Annonce:

Fuglsangs problemer skyldes en betændelsestilstand i den ene testikel, hvilket kostede ham en stor del af foråret og altså både Giro d'Italia og senere Tour de France.

Sylvan Adams har ikke noget problem med at være ærlig, når han bliver stillet et fair spørgsmål. Foto: Claus Bonnerup

Men det forhindrer ikke Sylvan Adams i at have tiltro til sin danske stjerne.

- Jeg ved, at Jakob går efter et stærkt efterår, og vi kan se, at hans form bliver bedre hele tiden, men han havde fortsat ikke udholdenheden til at komme til Touren.

Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang til cykelholdet Uno-X. Kom med bag de lukkede døre og mød blandt andet rytterne Jonas Gregaard og Anthon Charmig og maskinen rundt om i forberedelserne til Tour de France 2023.

Se med eksklusivt på eb.dk/plus Kom med bag de lukkede døre og mød blandt andet rytterne Jonas Gregaard og Anthon Charmig og maskinen rundt om i forberedelserne til Tour de France 2023. Se med eksklusivt på eb.dk/plus

- Han er også hos os næste år også, så han får en chance for at præstere, sådan som han blev hentet til holdet for, siger rigmanden.

Han anser Jakob Fuglsang som en rytter, der kan flere forskellige ting. Lidt à la holdkammerat Michael Woods, der lige har vundet en meriterende etapesejr på Puy de Dôme

Annonce:

- Jeg ser Jakob som en klassikerrytter. Lidt som Michael Woods – men med bedre klassementmuligheder. Hvis han kommer med til en Grand Tour, og det udvikler sig godt i forhold til klassement, så vil vi nok beholde ham der. Men det kan gå stærkt med at ryge ud af klassementet, og så er han god til at jagte etapesejre, siger 64-årige Adams, der selv er ret ferm på en cykel.

Således kører han hver dag en halv distance af dagens etape, så han i Paris ender på godt 1700 km. En god forberedelse til VM i Glasgow efter Touren, hvor han repræsenterer Canada i Masters-klassen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har ikke talt med Froome

Sylvan Adams er klar over, at udsagnet om Chris Froome ville være kontroversielt. Men han pointerer, at han ikke sagde det, fordi han er sur på briten.

- Jeg blev stillet et fair spørgsmål: Og når jeg gør det, så vil jeg gerne besvare det.

- Chris Froome er den største Grand Tour-rytter i sin generation, og jeg har enorm respekt for ham. Han kom til holdet for at være en klassementaspirant. Men når han ikke er god nok til at være på holdet til denne Tour, hvordan kan det så være værdi for pengene, spørger han retorisk.

Chris Froome troede længe, at han skulle til Tour de France - men han var sportsligt ikke god nok. Foto: Christophe Petit Tesson/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så indrømmer han, at han ikke talt med Froome, efter at artiklen blev publiceret.

Annonce:

- Nej. Men jeg kan stadig lide ham. Ingen anden arbejder så hårdt, som han gør. Men tidens tand vinder altid.

- Alle skal gøre op med sig selv, hvornår man skal lægge cykelskoene på hylden. Det skal Chris selv bestemme. Hvis han beslutter sig for, at han fortsat kan være med i Grand Tour-sammenhæng, har han min opbakning.

- Selv hvis han har set overskriften og ikke kan lide den, så håber jeg, at vi stadig har et godt forhold - for jeg respekterer ham enormt meget.

På de sociale medier har folk bakket op om Chris Froome og mener, at Sylvan Adams kaster den firedobbelte Tour-vinder under bussen. Selv oplever han ikke noget had rettet mod sin person.

- Det ved jeg ikke. Jeg er ikke på de sociale medier. Jeg har travlt med at leve i den virkelige verden og ikke den virtuelle. Men jeg håber da, at folk ikke hader mig, siger han trods alt med et smil