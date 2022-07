Holdkammerat: Jonas ville ikke vinde

Wout van Aert fortæller, at Jonas Vingegaard ville have belgieren til at vinde

Det var en Wout van Aert, der ikke kunne holde tårerne tilbage under det officielle vinderinterview efter sejren på enkeltstarten foran Jonas Vingegaard.

Belgieren fortæller, at Jonas Vingegaard ville have ham til at vinde enkeltstarten.

- Jeg er meget rørt. At vinde Touren med det her hold er meget speciel. Det var en drøm i dag. Jonas ville have mig til at vinde. Han er sådan en god fyr, og jeg vil gerne takke alle mine holdkammerater og holdet for de her specielle tre uger. Det er utroligt.

- Jeg er super træt efter tre uger. Jeg gav den alt i dag. Jeg ville vinde løb, og jeg håbede virkelig på at vinde i dag, og at Jonas sikrede sig den gule trøje. Har sådan et stort hjerte.

- Det var en meget hurtig enkeltstart, men jeg måtte holde mig lidt tilbage inden de sidste to stigninger. Jeg kunne holde farten til sidst og jeg havde også styr på det tekniske, lød det fra Wout van Aert.

Jonas Vingegaard havde da også længe bedste tid på ruten, men tabte en del tid mod slutningen af enkeltstarten. Han sluttede dog otte sekunder foran Tadej Pogacar og har dermed tre minutter og 34 sekunder foran sloveneren før sidste etape.