Holdkammerat knaldet for doping

Jumbo Visma-rytteren Michel Hessmann er testet positiv for doping, melder holdet ud onsdag

Jonas Vingegaard har en hjælper mindre til rådighed i fremtidige løb.

Jumbo Visma-rytteren Michel Hessmann er nemlig testet positiv for doping.

Det oplyser cykelholdet i en pressemeddelelse på sin hjemmeside.

'Det skete under et tjek udenfor løbskalenderen 14. juni i Tyskland. Vi har fundet et diuretisk middel og afventer resultaterne af videre undersøgelser.'

'Michel er suspenderet indtil andet meldes ud,' melder cykelholdet.

Stoffet, Jumbo Visma-rytteren er testet positivt for, er et såkaldt sløringsstof, som kan bruges til at snyde i antidoping-tests.

Derfor er det forbudt. Og derfor er 22-årige Hessmann taget for det.

Hessmann var med på holdet, som hjalp Primoz Roglic til den samlede sejr i Giro d'Italia i foråret, mens han senest deltog i linjeløbet ved VM i august og på Czech Tour i slutningen af juli.

Det var dog ikke planen, at han skulle have hjulpet Jonas Vingegaard eller Primoz Roglic til sejr i Vuelta a España senere på måneden, og dermed vil hans karantæne ikke skade Jumbo-Visma til den spanske Grand Tour.

Det meddeles ikke, hvor lang Hessmanns karantæne er.

Hessmann var igang med sin anden professionelle sæson som cykelrytter.