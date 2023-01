Holdkammerat spår Mads Pedersen stor sæson

2022 var et stort år for Mads Pedersen.

Ni professionelle sejre – deriblandt en etapesejr i Tour de France og tre i Vuelta a España, hvor han også løb med pointtrøjen – betød, at danskeren var en af årets helt store profiler herhjemme såvel som internationalt.

I disse uger bygges der op til den kommende 2023-sæson, og i december var Mads Pedersen og holdkammeraterne fra Trek-Segafredo ligesom så mange andre WorldTour-hold afsted på træningslejr i cykelparadiset Calpe.

Undgik desserten

Her efterlod Pedersen et stort indtryk på sin danske holdkammerat Mattias Skjelmose, da den forhenværende verdensmester troppede op til samlingen bevæbnet med en dedikation, som Skjelmose aldrig har set ham udvise før på denne tid af året.

- Jeg har aldrig set ham så seriøs før i de tre år, jeg har været på træningssamlinger med ham. Han er seriøs og træner virkelig godt. Han er allerede nu tyndere, end han har været på nogen af de andre samlinger, slår den 22-årige dansker fast, da Ekstra Bladet snakker med ham.

Mattias Skjelmose tror på sejr i et af monumenterne til Mads Pedersen i 2023. Foto: Ernst van Norde

Pedersens dedikation har været mærkbar for Skjelmose både på landevejene og i buffeten, hvor danskeren har været mådeholden til en grad, der er bemærkelsesværdig for en cykelrytter.

- Han prøvede stort set at undgå desserten. Hvor nogle tog to desserter, så tog han en halv. Hvis han havde mulighed for det, spiste han frugt og ikke den kage, der blev serveret. Sådan har jeg ikke set ham før. Han er klar til at gå den ekstra mil, for at det hele skal være endnu bedre.

Skjelmose og Pedersen bliver måske holdkammerater i årets Tour de France, da de begge håber at kunne køre den franske Grand Tour.

Har niveauet til den helt store sejr

Udover at skulle køre både Giro d’Italia og Tour de France i år, så er der et andet stort mål, der står først for hos Mads Pedersen: Forårets store klassikere.

Med en statur der er som skabt til Paris-Roubaix, en tidligere andenplads i Flandern Rundt samt en spurt, der kan sikre ham sejren i den hurtige finale i Milano-San Remo, peger meget på, at Pedersen kan vinde et eller flere af de prestigefyldte monumenter i løbet af sin karriere.

Mads Pedersen blev sammen med Tour-vinderen Jonas Vingegaard hyldet på Rådhuspladsen for sin etapesejr i Touren i 2022. Foto: Henning Hjorth

Ifølge Skjelmose kan dette allerede ske i år, da han ser en mulighed for, at Mads Pedersen kommer til at køre endnu hurtigere end i 2022.

- Man skal passe på, hvad man siger, men hvis alt går rigtigt, og han undgår uheld, så tror jeg, han kan vinde et monument i år. Han har niveauet til det, og jeg tror, han har bygget på i forhold til sidste år. Så de andre skal være rigtig bange for ham.

Trods et fantastisk 2022 lykkedes det ikke helt for Pedersen at få succes i forårets monumenter, hvor det trods alt blev til en flot sjetteplads i hans debut i Milano-Sanremo og en ottendeplads i Flandern Rundt.

Pedersens drømmeløb - Paris-Roubaix - var mere til glemmebogen, da han udgik efter styrt og problemer.

Det ventes, at Mads Pedersen kører alle tre løb igen i 2023, og her kan den næste store triumf meget vel ligge for danskeren.