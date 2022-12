Holdt det hemmeligt for Jonas: Datteren græd hver dag

Trine Marie Hansen måtte skjule datterens ulykkelighed over for Jonas Vingegaard under sommerens Tour de France

Sommerens Tour de France var et sandt triumftog for Jonas Vingegaard og alle omkring ham.

Den anden danske vinder af verdens største cykelløb trådte for alvor i karakter midtvejs, hvor han på Col du Granon eftertrykkeligt plantede de seneste to års mester, Tadej Pogacar, og derefter var der nærmest dansk fest hver dag på vejen mod Paris.

Under løbet fulgte Vingegaards kæreste, Trine Marie Hansen, sammen med parrets datter, Frida, med Tour-karavanen. For at være tæt på den danske supermand og støtte ham mod den samlede sejr.

Samværet kunne i sagens natur kun være sporadisk, og det, der udadtil virkede som en stor styrke, var ikke indadtil lige så stærkt.

For Trine og Frida skulle også pakke sammen og rejse langt hver dag, og det sled helt enormt på den knap to år gamle pige. Det fortæller Trine Marie Hansen i et interview med Femina, du kan læse en del af her:

- Hver gang vi flyttede hotel, lagde hun sig på sengen, lukkede øjnene og græd. Hun var ikke engang to år.

- Jonas og jeg talte jo hele tiden sammen i telefon, og når han spurgte, har I haft en god dag, svarede jeg selvfølgelig sådan nogenlunde på spørgsmålet, men jeg fortalte ikke hele historien. Jeg tænkte, det var jeg nødt til at vente med, for det skulle han ikke bekymre sig om, siger Trine Marie Hansen.

Lille Frida var med på scenen, da Jonas Vingegaard efter den sidste enkeltstart i realiteten havde sikret sig Tour-sejren. Foto: Claus Bonnerup

For resultaternes skyld holdt hun altså gemalen hen og malede et glansbillede. Det virkede, men parret har også taget konsekvensen for de kommende år, hvor rejseaktiviteten ikke bliver mindre for Jumbo-Visma-kaptajnen.

Her vil de rundt om i Europa få nogle mere faste baser, hvor Trine og Frida med et minimum af rejsetid kan komme tæt på manden i deres liv.

For hjemme i Glyngøre kommer han ikke meget i starten af 2023. Dels er der et væld af træningslejre med Jumbo-Visma, men løbsserien begynder også tidligt for Vingegaard.

Således indleder han sæsonen i Spanien i slutningen af februar med det lille etapeløb Gran Camiño i slutningen af februar, og umiddelbart efter starter Paris-Nice og derefter Baskerlandet Rundt.

Årets helt store mål er naturligvis forsvaret af Tour de France-sejren, men netop de mindre etapeløb bliver første delmål, forklarede han til Ekstra Bladet på holdpræsentationen umiddelbart inden jul:

- Jeg har ikke prøvet at vinde et ugelangt etapeløb, så det kunne jeg godt tænke mig. Paris-Nice og Baskerlandet Rundt står højt på listen, sagde Jonas Vingegaard.

