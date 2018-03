Hollænder triumferer i spurten i Paris-Nice

Det blev til hollandsk triumf, da 2. etape af cykelløbet Paris-Nice blev kørt mandag.

Dylan Groenewegen fra LottoNL-Jumbo-holdet kørte sejren hjem fra spids i den afsluttende spurt.

Italieneren Elia Viviani (Quickstep) blev nummer to, mens tyske André Greipel (Lotto-Soudal) snuppede tredjepladsen.

- Jeg har det rigtig godt. Holdet er også virkelig godt og gjorde et meget godt stykke arbejde i afslutningen.

- Det var en hård spurt med en lille stigning til sidst, men det var dejligt, at jeg kunne køre med om sejren.

- Denne etape var meget nem, men afslutningen var hård. Men vi kom i en god position i det sidste sving, og så sprintede jeg mig til sejren, siger Dylan Groenewegen ifølge cyclingnews.com.

Etapen blev kørt over 187,5 flade kilometer fra Orsonville til Vierzon.

Italieneren Manuele Boaro (Bahrain-Merida) og portugiseren Tiago Machado (Katusha-Alpecin) var til sidst de eneste tilbageværende i et udbrud, men duoen blev indhentet af hovedfeltet med cirka ti kilometer tilbage af etapen.

Herefter var det tid for sprinterne til at tage over.

I den samlede stilling fører Arnaud Demare fortsat. Franskmanden vandt søndag 1. etape.

Jakob Fuglsang var et dansk klassementhåb før Paris-Nice, men Astana-rytteren styrtede på 1. etape og mistede knap to minutter i den samlede stilling.

Tirsdag skal rytterne ud på den længste etape i årets Paris-Nice, i alt 210 kilometer fra Bourges til Chatel-Guyon.

