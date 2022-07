Hollænder vinder etape og tager den gule trøje i kvindernes Tour

Jumbo-Vismas hollandske stjerne Marianne Vos udnyttede et udbrud 20 kilometer før mål og slog sine konkurrenter på stregen under 2. etape af kvindernes Tour de France.

Hun satte også sin landsmand Lorena Wiebes (DSM), der søndag endte i den gule førertrøje, med hele 30 sekunder. Det betyder, at Vos nu fører det samlede klassement forud for tirsdagens tredje etape.

På første halvdel af tirsdagens etape fik et udbrud på fire ryttere lov til at stikke afsted. De fleste af dem blev dog indhentet hurtigt igen.

Kun hollandske Maike van der Duin (Le Col) lå med 30 kilometer til stregen ude foran alene.

Det betød, at feltet begyndte at sætte farten gevaldigt op. Der begyndte at sprede sig en hvis nervøsitet mellem rytterne, og pludselig begyndte flere styrt at indfinde sig.

Den danske mester, Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ), var uheldig og blev fanget i et styrt, men hun var hurtigt på benene igen.

Hendes holdkammerater fik dog travlt med at få bragt hende tilbage til feltet inden den afgørende spurt. Det var dog for sent at indhente de forreste.

Derfor endte hun også med et større tidstab på 1 minut og 38 sekunder.

Bedste dansker på etapen blev Emma Norsgaard (Movistar), som kom ind som nummer 20.

Styrtene skabte et kaos i feltet, og med 20 kilometer igen formåede seks hurtigere ryttere at udnytte det ved at skabe et forspring på omkring 40 sekunder.

Blandt dem var verdensmester Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) og Jumbo-Vismas Marianne Vos.

Det var sidstnævnte der havde overhånden med få hundrede meter igen, og derfor kunne hun vinde sin første etape i kvindernes Tour.