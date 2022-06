Hollandsk cykelstjerne stopper karrieren

Professionel cykling bliver en stjerne fattigere, når 2022-sæsonen er ovre.

Den hollandske cykelstjerne Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) stopper karrieren - det meddeler den 31-årige hollænder selv på Instagram.

- Jeg har besluttet at 2022 vil være mit sidste år som professionel cykelrytter, skriver Tom Dumolin.

I sin karriere har Tom Dumoulin vundet Giro d'Italia, ligesom han har vundet VM i enkelstart. Ved OL i Tokyo genvandt han sin sølvmedalje i enkelstartsdisciplinen.

Hollænderen har flere store etapesejre på CV'et, hvor han indtil videre står noteret for tre Tour-etapesejre, fire Giro-etapesejre og to Vuelta-etapesejre.

Team Jumbo-Visma-rytteren forklarer sit stop med udbrændthed og en manglende evne til at omsætte sin træningsindsats til resultater.

- I 2020 havde jeg et meget svært år, og i slutningen af året havde jeg overtrænet og var udbrændt. I slutningen af 2020, begyndelsen af 2021 var jeg kun en skygge af mig selv, og jeg besluttede derfor at tage en pause væk fra cykling, for at tænke på min fremtid.

Dumoulin valgte på trods af det kortvarige stop at fortsætte karrieren, og han deltog ved de Olympiske Lege i Tokyo, som havde været et mål for ham i mange år.

Men på trods af deltagelsen så skriver Tom Dumoulin, at det stadig gik mere tilbage end fremad for ham.

- Mange gange, specielt i år, har det været en frusterende sti at være på, hvor min krop følte sig træt og stadig føles træt. Så snart træningsmængden og løbsmængden bliver øget, så kæmper jeg med udmattelse, smerter og skader i stedet for at forbedre mig, skriver han.

- Holdet og jeg vil nu lave en plan, for at få det meste ud af de sidste måneder. Måneder som forhåbentligt stadig vil byde på en masse lykke og succes. Jeg ser specielt frem til VM i Australien, hvor jeg håber at kunne præstere mit bedste i enkelstartsdisciplinen for sidste gang.

Tom Dumoulins exit baner vejen for flere nye stjerner på den helt store scene - Ekstra Bladet ser her nærmere på de kommende danske cykelstjerner.