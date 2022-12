Hollandsk cykelstjerne vinder appelsag

Mathieu van der Poel slipper for en bøde og en plet på sin straffeattest, selv om han i september blev dømt for vold mod to piger i forbindelse med VM i cykling i Australien.

Den hollandske cykelstjerne fik natten til tirsdag medhold i sin appel ved distriktsretten i Sydney og slipper dermed for at betale den bøde på 1500 australske dollar, han i første omgang var blevet idømt.

Det skriver den australske tv-station ABC på sin hjemmeside.

- Det var et virkelig godt udfald, siger advokat Michael Bowe, der repræsenterede van der Poel i retten.

- Ingen har lyst til at bære en dom med sig i resten af livet, når man har en rigtig god karakter. I mine øjne skulle dommen ikke have været afsagt, og det synspunkt støttede distriktsretten, lyder det fra advokaten.

Balladen opstod på det hotel i Sydney, hvor Mathieu van der Poel forberedte sig til VM-linjeløbet i september.

Annonce:

Aftenen før løbet følte den 27-årige stjernerytter sig genereret af to piger på 13 og 14 år, der ifølge hollænderen larmede på gangen og bankede på døren til hans værelse.

Det fik til sidst van der Poel til at konfrontere de to piger. Den ene blev skubbet ind i væggen, mens den anden slog armen. Politiet blev tilkaldt, og hollænderen tilbragte en del af natten på stationen.

Efter få timers søvn stillede han til start ved VM, men udgik efter kort tid.

Allerede dagen efter var sagen for retten, hvor dommeren idømte cykelrytteren to bøder på henholdsvis 1000 og 500 australske dollar svarende til omkring 7500 danske kroner.

I appelsagen argumenterede van der Poels advokat for, at rytteren allerede var blevet straffet nok med VM-fiaskoen.

- Han havde en mulighed for at vinde VM, og den mistede han.

- Han havde trænet frem mod det, og han svigtede sit land og sit hold - og han har angret episoden, siger Michael Bowe.