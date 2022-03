Hollandsk fænomen scorer tiltrængt triumf

Måske er den hollandske stjernerytter Mathieu van der Poel på vej tilbage til sit tidligere niveau.

Den 27-årige allrounder tog sæsonens største sejr, da han onsdag eftermiddag vandt Dwars door Vlaanderen efter en duel med belgieren Tiesj Benoot på opløbsstrækningen i Waregem.

Dermed fik van der Poel en perfekt optakt til søndagens monumentale udfordring, Flandern Rundt, der er et af cykelårets absolutte højdepunkter.

Samtidig kan han glæde sig over, at han tilsyneladende er ved at være kommet sig over den rygskade, der har plaget ham siden OL i Tokyo.

Van der Poel og Benoot var del af en gruppe på otte mand, der havde skilt sig ud og skabte et vildt ræs i de sidste ti kilometer.

Specielt belgieren Victor Campenaerts forsøgte igen og igen at køre solo med sine velkendte evner fra enkeltstarterne.

Det afgørende angreb stod Benoot dog for halvanden kilometer fra målstregen. Han fik følgeskab af van der Poel, og ingen af de øvrige kunne følge med duoen.

I spurten var der ingen tvivl om, hvem der var hurtigst, og Benoot opgav hurtigt at svare igen på sejrherrens antrit.

Det var anden gang i karrieren, at Mathieu van der Poel vandt det traditionsrige Flandern-løb. Det skete første gang i 2019.

Søren Kragh Andersen var løbets mest iøjnefaldende danske indslag.

Han var i lang tid del af en forfølgergruppe, men trods stærkt selskab af blandt andre Greg Van Avermaet og Tour de France-vinderen Tadej Pogacar lykkedes det ikke for alvor at komme tæt på de forreste.

Da Pogacar 25 kilometer fra mål øgede tempoet, måtte Kragh opgive at følge med. Senest på det tidspunkt stod det klart, at danskeren ikke kom til at blande sig i kampen om sejren.