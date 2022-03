Hollandsk fartkonge spurter sig til sejr i Paris-Nice

Hollandske Fabio Jakobsen viste mandag, at han lige nu er den hurtigste mand i cykelfeltet.

Efter knap 160 kilometer med sidevind kom den 25-årige Quick-Step-rytter buldrende fra baghjul og slog Wout van Aert (Jumbo-Visma) på stregen, da 2. etape af Paris-Nice blev afgjort i en spurt.

Den danske Trek-rytter Mads Pedersen forsøgte at blande sig i spurten, men han tabte tilsyneladende kæden, inden han for alvor kom op i fart. Han måtte derfor nøjes med en femteplads.

Fabio Jakobsen kan med mandagens sejr prale af at have vundet hele seks cykelløb i 2022.

Etapen fik et dansk offer. Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation) måtte således udgå på grund af sygdom.

Før etapen var sidevind det helt store samtaleemne, og det endte da også med at blive et afgørende parameter på de knap 160 kilometer til Orléans.

Da sidevinden for alvor ramte ruten med 86 kilometer til mål, eksploderede feltet. Hurtigt var rytterne fordelt i tre grupper. Mads Pedersen og Søren Kragh Andersen repræsenterede de danske farver i den forreste.

Især Jumbo-Visma-holdet virkede særdeles interesseret i, at den forreste gruppe lagde afstand til forfølgerne. De store stjerner Wout van Aert og Primoz Roglic tog således begge del i føringsarbejdet.

Med 40 kilometer til mål var der to minutters forskel på de to forreste grupper, men det forspring skrumpede stille og roligt, og til sidst var grupperne samlet.

Tempospecialisten Stefan Bissegger (EF) forsøgte et par gange at slippe væk fra gruppen, men Fabio Jakobsens Quick-Step-hold sørgede for, at det hele skulle afgøres i en spurt.

Wout van Aert forsøgte at snyde konkurrenterne med en lang spurt, men Fabio Jakobsen kom som skudt ud af en kanon og tog sæsonens sjette sejr.