Hollandsk verdensmester er i koma efter styrt

Den hollandske cykelrytter Amy Pieters er i kunstigt koma, efter at hun torsdag styrtede på en træningstur og siden er blevet opereret i hovedet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Pieters, der hollandsk mester i landevejscykling og tredobbelt verdensmester i banecykling, styrtede torsdag eftermiddag på en træningstur i spanske Alicante og blev fragtet til hospitalet i en ambulancehelikopter.

I løbet af aftenen blev den 30-årige Pieters opereret for at lette trykket i hjernen.

Først når Pieters bliver vækket fra koma, bliver det muligt at vurdere, hvor alvorlige skader, hun har pådraget sig. Lægerne regner med at vække hende fra koma i løbet af et par dage, lyder det.

Ingen andre kom noget til i styrtet, der skete som en intern kollision blandt banerytterne, som trænede på landevejen.

Så sent som i oktober blev Pieters verdensmester i disciplinen madison for tredje gang i træk sammen med Kirsten Wild.

I 2019 blev hun desuden verdensmester på landevej i enkeltstart for blandede hold i Yorkshire.