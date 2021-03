Holm anede intet om vennens store nedtur

De startede som fjender, men Jesper Skibby og Brian Holm lagde hurtigt cykel-rivaliseringen mellem Køge og Amager på hylden og udviklede et livslangt venskab.

De blev professionelle sammen og delte glæder og sorger:

- Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg inden for cykelsporten kun haft én, jeg stolede på. Altid. Det er Brian Holm. Én. Han har været som en bror for mig, siger Jesper Skibby.

De betragtninger imponerer Brian Holm.

- Nå, det må jeg nok sige. Det er fornemt. Men ja, uden at ville det, har jeg nok altid været lidt en storebror for ham, siger Holm.

Han vidste godt, at Skibby har haft det dårligt. Men han har aldrig hørt om planer om selvmord.

Skibby bryder tabu: Hans livs mørkeste hemmelighed

- Jeg har kendt ham i over 40 år. Der er nogle ting, man bare ved, uden at man snakker om det. Der holder vi ikke hinanden i hænderne.

- Hvorvidt han har forsøgt at begå selvmord eller ej ... Havde han villet det 100 procent, så var han hoppet ud fra Domus Vista, siger Holm, der dog altid var der, hvis Skibby havde brug for det.

- Jeg har været udsat for tidligere holdkammerater og andre, der har begået selvmord, så jeg ved godt, hvordan det foregår.

- Jesper behøver ikke at sende mig et brev, hvis han har det dårligt. Det ved jeg godt.

Gode venner. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

- Han har et lille pift af Otto Brandenburg i sig - en charmerende baggårdspuma. Man skal nogle gange holde godt fast i ham, for det kan gå stærkt, siger Brian Holm.

Han forstår godt, at der efter en hektisk karriere opstod et tomrum for Jesper Skibby, der ifølge Holm aldrig blev klar over, hvor god han egentlig var.

Og Brian Holm mærker som sportsdirektør fortsat kærligheden til Jesper Skibby, når han i sit job rejser ud i verden.

- Han var mere populær end Rolf og Bjarne og nogen af os andre tilsammen i Benelux-landene.

- I Belgien var han en gud. Alle elskede ham. Specielt bilforhandlerne, fordi han købte så mange biler.

- Når jeg er ude, så bliver jeg altid spurgt: 'Hvordan går det med Skibby?' Også selv om det er 20 år siden, han stoppede, forklarer Holm.

Holm og Skibby kørte mange år sammen i det professionelle felt. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

