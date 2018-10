Holm og Riis blev overfaldet: Tarzan-brøl og knivstik i halsen

Når cykelryttere fortæller historier om de gode gamle dage, så er der ikke mange øjne tørre. I hvert fald ikke, når det gælder Brian Holm og Bjarne Riis.

De to gamle Telekom-holdkammerater mødtes for nyligt i Holms podcast, Radio Gotefroot, for at tale lidt om gamle dage. Det blev til lidt Tour de France-sejr i 1996 - og så en bloddryppende historie fra Mallorca et par år efter, der blev indledt med, at de to var lidt uenige om historiens præmis

- Kan du huske dengang, jeg reddede dit liv, Bjarne?, indledte Holm.

- Nej, men jeg kan huske, da jeg reddede dit liv?, replicerer Riis.

Situationen er den samme. De to værelseskammerater var på vej tilbage til hotellet efter at have været ude at spise, da de blev passet op i en gyde.

Holm husker tilbage:

- Han råber noget, og jeg tænker, at vi nok har glemt nøglen. Han har noget i hånden, og det viser sig at være en kniv.

- Og så går det op for os, at det er et landevejsrøveri, vi er ude i.

- Jeg kan huske, at du bliver temmelig forskrækket. Du blev nærmest bange. Og jeg tænker, 'der må jeg sgu tage over'. Ej, du blev ræd, Bjarne, siger Brian Holm.

(Artiklen fortsætter under billedet)



Brian Holm og Bjarne Riis var holdkammerater på Telekom - her fra Riis' Tour-sejr i 1996. Foto: Ritzau Scanpix

Amager-drengen tænker hurtigt og vurderer, at et karatespark i maven på forbryderen er det rigtige træk - men det går ikke, som det skal.

- Idet jeg laver det her saksespark, der ikke går som planlagt, får han stukket mig i halsen med kniven.

- Jeg tænker, 'feje dyr - stikker i hovedet'.

- Der blev jeg lidt befippet, for jeg kan godt mærke, at jeg begynder at bløde.

- Der finder du en kæp eller en sten, og så kommer der simpelthen et tarzan-brøl, kan jeg huske. Og så løb vi i alle retninger, siger Brian Holm.

Hvortil Bjarne Riis køligt svarer:

- Så det var der, jeg reddede dit liv.

Tyveknægten blev skræmt af den danske Tour-vinder og tog benene på nakken, mens Brian Holm måtte gå op til et par holdkammerater og blive forbundet.

Forklaringen næste dag på pressemødet var, at han havde skåret sig under barberingen!

Du kan kan høre hele podcasten lige her.

