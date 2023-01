Holm om Cavendish-skifte: - Ikke hans drømmehold

Rygterne har længe svirret, men nu er det endelig officielt: Mark Cavendish skal i 2023 køre for Astana Qazaqstan Team.

De seneste to sæsoner har Cavendish været tilbage hos Quick Step, men under Tour de France i sommer meddelte holdet, at briten ikke fik forlænget sin kontrakt.

Nu venter nye græsgange hos Astana, der netop har sagt farvel til deres helt store stjerne Miguel Ángel López, der er omdrejningspunkt i en potentiel dopingskandale.

Astana har ikke den store tradition for sprintere. Og spørger man Brian Holm, der har et nært venskab til Mark Cavendish og i mange år var hans sportsdirektør på Quick Step, er holdet da heller ikke Cavendishs førsteprioritet.

- Det er ikke hans drømmehold. Hvis han kommer ind på et afbud i stedet for López (Miguel Ángel López, red.), er det ikke perfekt. Man kan ikke bilde nogen ind, at det er en god løsning, siger han til Ekstra Bladet.

Mark Cavendish står for tiden uden kontrakt, og han er langt fra fordums storhed. Derfor forstår Brian Holm godt Astana-skiftet, selvom den ikke er optimal i den perfekte verden.

- I en svær situation for Mark kan det jo ikke blive bedre end det. Han må tage, hvad der er, medmindre han vil ned og køre på kontinentalhold. Og det tror jeg ikke er hans drøm.

- Han har ikke noget at forhandle med. Han har en dårlig situation, det ved alle. Han kommer til at få en ringere løn, og han får ikke den samme opbakning, siger Brian Holm.

Bølgerne gik ofte højt mellem Brian Holm og Mark Cavendish, da de arbejdede sammen på Quick Step – men respekten var der altid for hinanden.

På Astana bliver Aleksandr Vinokurov, en anden stor personlighed, sportsdirektør for Cavendish. Og det kan meget vel vise sig at blive et fint match, mener Holm.

- Når Mark arbejder med nogen, skal han have stor respekt for dem. For ikke at være for umulig. Der tror jeg, Vinokurov er en god mand for ham, siger han.

- Mark er typisk god, når der en, der bestemmer. Når han har vundet 34 etaper i Tour de France, så tror han, han er klogere end alle andre. Han er nok hurtigere, men ikke nødvendigvis klogere, siger han.

Mark Cavendish får selskab af den hollandske rytter Cees Bol på Astana, der formentlig er udset en rolle som leadout-man i Cavendishs sprinter.

Med det rigtige hold omkring sig tror Holm på, at Cavendish kan få succes hos kazakhstanerne.

- I sidste ende er det op til ham selv. Han skal have en sejr. Så tror jeg godt, han kan få en god sæson, siger Brian Holm.