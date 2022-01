Holm om kniv-røvere: - De slap nådigt

Den aldrende cykelstjerne Mark Cavendish blev i december udsat for et forfærdeligt og bevæbnet hjemmerøveri. Ifølge hans danske sportschef, Brian Holm, skal gerningsmændene sætte pris på, han ikke var på toppen

Ordene falder tungt og resolut, når Brian Holm åbner munden.

Quick-Step Alpha Vinyl Team-sportschefen har siden 27. november ufrivilligt haft en rytter i folden, der på heroisk vis har kæmpet en brav kamp for at overkomme et sandt mareridt.

En morgen, hvor den 36-årige sprintkonge Mark Cavendish fik udbudne gæster i hjemmet i Essex.

Fire maskerede mænd udførte et uhyggeligt røveri, og ifølge eget udsagn blev han og familien truet med kniv, mens det stod på.

En sådan episode er i sig selv forfærdelig. Men bedre blev det ikke af, at Cavendish i forvejen var en slagen mand, da han var ved at komme sig efter et grufuldt uheld i seksdagesløbet i Gent. Med to brækkede ribben og en punkteret lunge var han således ikke i stand til at forsvare sig.

Og fra en herre, der kender ham indgående både privat og professionelt, skal gerningsmændene være lykkelige for, at han ikke var i fuld vigør. For som menneske er den utrættelige rytter en type, der ikke giver op uden kamp.

- Det er ikke for sjov, han har vundet 34 etaper i Tour de France. Vi kan kalde dem for en flok krystere (gerningsmændene, red.), og jeg tror, de skal være glade for, at han havde brækket to ribben. Ellers havde de formentlig fået et slag eller to. De slap nådigt, fortæller Brian Holm med et glimt i øjet til Ekstra Bladet.

Men med en alvorlig stemme udtrykker Holm også sin dybeste medfølelse. Overfor Cavendish såvel som hans allernærmeste.

Den danske sportschef spillede en stor rolle, da Mark Cavendish i slutningen af 2020 vendte tilbage til Quick-Step-mandskabet og igen blev en del af 'The Wolfpack', selvom mange havde dømt ham færdig på topplan.

Brian Holm foran holdbussen i forbindelse med PostNord Danmark Rundt i 2021. Foto: Ernst van Norde

Sammen med blandt andre Kasper Asgreen og Michael Mørkøv tog han fusen på det meste af cykelverdenen, da han med fire etapesejre i sidste års Tour de France tangerede Eddy Merckxs samlede rekord for flest triumfer i det franske traditionsløb.

Af den grund begræder Brian Holm også den forfærdelige episode, som ikke ligefrem er en god optakt for Cavendish til den kommende cykelsæson.

Men rytteren fra Isle of Man er lavet af noget særligt, og ifølge Holm vil Cavendish ikke lade gerningsmændene vinde ved at dvæle ved episoden i for lang tid og lade det gå udover hans præstationer på cyklen.

- Det var jo en forfærdelig oplevelse for ham. Når der står fire fyre med knive midt om natten, så kan det aldrig nogensinde være sjovt. Men han er kommet videre. Cavendish er en type, der ikke lader sig gå på, for så ville de vinde, lyder det fra Brian Holm.

Har ført anholdelser med sig

Ifølge BBC er en ud af de i alt fire gerningsmænd blevet sigtet i forbindelse med røveriet. En 30-årig mand, som har været i retten i Colchester. Han er i øjeblikket varetægtsfængslet, indtil han igen skal en tur i retten 14. januar.

Derudover har engelsk politi også foretaget arrestationer af to mænd på 27 år.

Omtrent halvanden uge efter episoden gik Mark Cavendish til tasterne på de sociale medier, hvor han oplyste, at to ure med en helt særlig værdi var blandt de genstande, der blev taget. Men det var bestemt ikke det værste.

'Min følelse af sikkerhed blev taget fra mig. Mit privatliv og den værdighed, som min lille familie og alle andre mennesker har ret til i eget hjem, var pludselig væk.'

Mark Cavendish vandt den grønne pointtrøje i sidste års Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Kan han gentage succesen?

Triumfen på de franske landeveje fra sidste år bliver svær at gentage.

Det lægger Brian Holm ikke skjul på, men han ved også, at han har en glimrende cykelrytter under sine vinger.

- Hvis Mark er glad, så kører han godt. Når vi taler Tour de France, så var sidste år et mindre mirakel. Men det synes han jo ikke selv. Om det sker igen? Så skal sol, måne og stjerne stå lige, men Mark er en fantastisk rytter, lyder det.