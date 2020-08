Holm raser over TV 2: 'Fucking fladpander'

'Pudsigt at bruge en sjov emoji når en rytter er døden nær. Held og lykke med interviews, resten af turen fucking fladpander!!'

Sådan lyder forargelsen hos Brian Holm, sportsdirektør hos Deceuninck-Quick-Step og tidligere cykelrytter, i et Twitter-opslag søndag morgen.

Opslaget fra TV2, som Brian Holm reagerer på, kommer efter Remco Evenepoels styrt for halvanden uge siden, hvor en video af Deceuninck-Quicksteps sportsdirektør Davide Bramati, der tager noget hvidt op af lommen på Evenepoel og stikker det i egen lomme, er blevet meget diskuteret.

Artiklen, der henvises til i opslaget, handler om holdets forklaring på episoden.

Ifølge Brian Holm hører en emoji langt fra hjemme i TV 2's opslag.

- Vi troede jo, at han var død på det tidspunkt. Så at bruge det billede og sætte en smiley på, en emoji, det synes jeg simpelthen er upassende. Så har man ingen skam i livet.

- Remco var midt imellem at blive lam eller dø. Og inden for fjorten dage at bruge en emoji. Jeg har ikke ord for, hvor disrespektfuld det er over for rytteren.

Lægger sig fladt ned

B.T. har været i kontakt med TV 2's sportchef, Frederik Lauesen, der lægger sig fladt ned over for Brian Holms kritik af deres Facebook-opslag.

- Han har helt ret. Det var upassende, Vi beklager og fjerner det, siger Frederik Lauesen til B.T. tidligt søndag, hvor de har fjernet den tvivlende emoji fra deres opslag.

Sportschefen er dog ikke bange for, at TV 2 ikke vil kunne lave interviews med rytterne fra Deceuninck-Quick-Step under resten af Tour de France, understreger han over for B.T.

Simpel forklaring

Ekstra Bladet talte lørdag med Brian Holm, som fortalte, at der var en helt simpel forklaring på, hvorfor Bramati fjernede noget fra cykelrytterens lomme.

Artiklen fortsætter under billedet...

Remco Evenpoel bliver hjulpet efter hans styrt for halvanden uge siden. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Jeg har lige talt med Bramati – jeg måtte lige høre. Han siger, at han fik at vide af ambulanceredderne, at han skulle fjerne alt, Remco havde i lommerne – lige fra maste bananer til radioen – og komme det i en plasticpose.

- For han skulle jo op at ligge på en båre, og der kunne han ikke have noget i baglommerne. Han skulle ligge helt fladt og fikseret, sagde Brian Holm lørdag.

