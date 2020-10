Holm stiktosset: Ham der starter det

Den irske sprinter Sam Bennett (Quick-Step) kørte torsdag først over målstregen på 9. etape af Vuelta a Espana.

Bennett blev afleveret perfekt af holdkammeraten Michael Mørkøv, men glæden varede kort, da ireren efterfølgende blev frataget sejren for at have skubbet Treks Emils Liepins.

Sportsdirektør hos Quick-Step Brian Holm forklarer, at Liepins på flere af de tidligere etaper har irriteret Bennett og Mørkøv.

- Han har været et irritationsmoment tidligere, det er ikke første gang. Det er ham, der starter det, siger Brian Holm til feltet.dk.

Sportsdirektøren forklarer, at lettiske Liepins var tæt på at vælte Michael Mørkøv to gange en kilometer før målstregen, da feltet skulle passere en rundkørsel.

- Hvis du ser rundkørslen fra dagens etape i slowmotion, så kan du se en lille Trek-rytter køre ind i Michael et par gange.

- Det gjorde han også i forrige spurt, det var også ham, og det blev for meget for Bennett, siger sportsdirektøren.

Brian Holm fortæller, at Quick-Step-holdet ærgrer sig over Sam Bennetts deklassering. Sejren blev i stedet tildelt tyske Pascal Ackermann (Bora).

I den samlede stilling fører ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos) fortsat foran Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Dan Martin (Israel Start-Up Nation).

