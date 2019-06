Hot i udlandet: Fuglsang helt i top på Tour-rangliste

Med en måned til Tour de France har det internationale cykelsite Cyclingnews.com placeret Jakob Fuglsang helt i top på en rangliste over Tour-favoritternes aktuelle form.

Den danske Astana-kaptajn, som søndag stiller til start i etapeløbet Critérium du Dauphiné, har kørt et formidabelt forår og er i en alder af 34 år bedre end nogensinde. Og lige nu er vinderen af Liège-Bastogne-Liège altså ifølge cyclingnews.com den af alle favoritter, der er i den bedste form.

Næstbedst på ranglisten er Adam Yates fra Michelton-Scott, mens franskanden Thibaut Pinot (FDJ) er nummer tre. Den forsvarende Tour-vinder, Geraint Thomas (Ineos), er rangeret som nummer fire foran Nairo Quintana (Movistar) og Chris Froome (Ineos).

’Hvis Fuglsangs sommer bliver ligesom hans forår, så vil han være flyvende,’ skriver cyclingnews.com om danskerens deltagelse i Critérium du Dauphiné, som han vandt for to år siden.

I begrundelsen for Fuglsangs høje placering på ranglisten fremhæver cyclingnews.com, at Fuglsang fastholdt troen på sig selv til trods for de bitre sekundære placeringer i nyklassikeren Strade Bianche og etapeløbet Tirreno-Adriatico.

Efter sejren i Liège-Bastogne-Liège holdt Fuglsang en kort pause, før han genoptog træningen i Provence. Her er han på vej mod Col de Braus i begyndelsen af maj. Foto: Ernst van Norde.

At han også overvandt den skuffelse at blive sparket af podiet i Baskerlandet Rundt på grund af en højst tvivlsom kendelse af løbsjuryen, taler til Fuglsangs fordel.

Fuglsang lod sig heller ikke slå ud af teamchef Alexandr Vinokurovs fejlslagne taktik i Amstel Gold Race, som betød, at Fuglsang vekslede en sikker andenplads og en mulig sejr til en for ham skuffende tredjeplads.

Det skete, da Fuglsang sad i udbrud med franskmanden Julian Alaphilippe og måtte bøje sig for Vinokurovs krav om, at Fuglsang skulle spare sig til en spurt mod Alaphilippe. Det betød, at hurtige Mathieu van der Poel nåede op bagfra og tog sejren.

Skuffelserne til trods bugnede Fuglsang af selvtillid og vandt overlegent sin karrieres største sejr, da han kørte alene til stregen i monumentet Liège-Bastogne-Liège 28. april.

Siden da har han holdt fri og været i højdetræningslejr på Tenerife.

