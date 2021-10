Hun er brostensdronningen

For første gang nogensinde skulle verdens bedste kvindelige cykelryttere dyste om sejren på de ubarmhjertige brosten i Paris-Roubaix.

Her viste briten Elizabeth Deignan et forrygende mod og blev belønnet med en meriterende sejr efter en storslået og heroisk solopræstation, hvor hun kørte 82 kilometer alene.

Danske Emma Norsgaard kørte flot trods styrt undervejs og blev nummer seks, mens den hollandske legende Marianne Vos blev toer.

Rytterne fik lov til at køre en god del af løbet i tørvejr, men vejrguderne havde forlods kastet godt med regn ned over ruten.

Som frygtet gav det nogle meget mudrede og glatte brostensstykker - de såkaldte pavéeer - og en lang række ryttere styrtede undervejs. Blandt andre verdensmester Elisa Balsamo og danske Norsgaard.

I en klasse for sig

Danskeren var dog godt kørende og sad med de bedste. Eller rettere de næstbedste. For verdensmesteren fra 2015, Elizabeth Deignan, var i en klasse for sig.

Allerede på den første af de 17 pavéer - med 82 kilometer tilbage af den 116 kilometer lange rute - angreb 32-årige Deignan.

Det viste sig at være en kæmpe fordel for hende at køre alene. Hun skulle ikke navigere bag andre på de svære brostensstykker, og hun blev ikke fanget bag styrt.

Briten kørte fremragende på brostene og udbyggede føringen, som med 27 kilometer til mål var mere end to et halvt minut.

Vos kunne ikke nå frem i tide

Det var meget tydeligt, at hun udbyggede, hver gang der skulle køres brosten, mens den omkring 20 mand store forfølgergruppe hentede lidt ind igen, når der blev kørt på almindelig asfalt.

Med knap 20 kilometer til mål rykkede forhåndsfavoritten Marianne Vos fra forfølgergruppen og satte et hårdt angreb på Deignan ind. Der var på det tidspunkt omkring to minutter imellem dem.

Imens styrtede flere i forfølgergruppen og slog den i stykker, mens Vos brugte sin crosserfaring til at bide meget af Deignans forspring.

Det var dog for sent. Forskellen stagnerede på lidt over et minut. På asfalten, som prægede størstedelen af de sidste ti kilometer, kunne Vos ikke køre ind på Deignan, som fuldbyrdede sit soloridt over næsten samtlige 29,2 kilometer brostensstykker.