Hun vækker opsigt: Sidsteplads og lykkelig

16 uger henne i sin graviditet forsøgte Lindsay Flach at kæmpe med om OL-billetten. Den amerikanske syvkæmper vidste, at det var en umulig mission, men det var det hele værd

Hun var ikke i nærheden af at sikre billetten til OL. Det blev en sidsteplads i den amerikanske kvalifikation, og konkurrenterne var foran med længder.

Alligevel var det hele en succes for Lindsay Flach.

Den 31-årige syvkæmper havde allerede parkeret drømmen om at deltage ved legene i Japan, da hun gik ind på atletikstadionet i Eugene.

Faktisk havde Flach længe vidst, at det var utopi at booke plads på det amerikanske OL-hold. Og det er da også svært at have to meninger om den vurdering.

Flach var mere end fire måneder henne i graviditeten, da de syv discipliner blev sat igang i Oregon. Lykkelig - men langt fra topformen.

- Det var mentalt hårdt, fordi jeg vidste, at jeg ikke var i stand til at konkurrere på samme niveau som for 18 uger siden. Men jeg ville bevise, hvad kvinder er i stand til, siger hun ifølge Yahoo Sports.

Egentlig var det slet ikke planen, at hun skulle deltage. 2020-sæsonen var udset til at blive Flachs sidste i karrieren.

I begyndelsen af forrige år rykkede hun midlertidigt væk fra sin mand og sagde sit job op for at optimere træningen. De olympiske lege var selvsagt det store mål.

Men da pandemien satte en stopper for al konkurrence, måtte Flach også trække håndbremsen.

Foto: Cliff Hawkins/Ritzau Scanpix

Amerikaneren tog et valg. Livet kunne ikke sættes på pause, fordi sporten var det. Flach ville have familie, og det ville hendes mand heldigvis også.

I mats 2021 kom svaret fra en positiv test. Af den lykkelige slags vel og mærke.

- Jeg var virkelig spændt, fordi jeg altid har ønsket at få børn. Men det var også chokerende at vide, at med ét var min atletikkarriere forbi, siger hun.

Og så er vi tilbage, hvor vi startede. For selv om kroppen gemte på en baby, havde hovedet ikke helt sluppet tankerne om at konkurrere på højeste niveau.

Flach ville slutte af med manér, og sidstepladsen i Eugene blev vekslet til en førsteplads på de sociale medier, hvor mange positive kommentarer væltede ind.

Syvkæmperen har således fået massiv ros for at vise, hvad man er i stand til som gravid. Og det vejer så rigeligt op for de få negative bemærkninger fra de, der postulerede om en risiko ved at presse sig selv i den fase af livet.