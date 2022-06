Hvad i alverden laver han?

Quinten Hermans er nok næppe et navn, der får de helt store klokker til at ringe hos almindeligt cykelinteresserede, men belgieren gjorde lørdag sit for at slå sit navn fast.

Først tog han sejren på 4. etape i Belgien Rundt og skød sig selv op på en tredjeplads i klassementet, men det var åbenbart ikke opmærksomhed nok for den 26-årige belgier, der kører for det belgiske hold med det mundrette navn Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux.

Efterfølgende fejrede han, som det fremgår af videoen øverst i artiklen, triumfen med ved at hoppe i en swimmingpool ikke langt fra podiet.

Iført både lycra, kasket og sko - og til stor forbløffelse og begejstring fra de øvrige badegæster. Sådan kan man også køle ned efter 172 kilometer i sadlen.

Dansk nedtur

Set med danske briller var der knap så meget at grine over efter 4. etape i Belgien. Mads Pedersen tabte således førstepladsen i klassementet til schweiziske Mauro Schmid, der blev nummer to på etapen.

Mads Pedersen kom i mål et par minutter senere med en forfølgergruppe og mistede dermed førertrøjen, som han har haft siden sejren på 1. etape. Den 26-årige dansker er nu samlet nummer syv forud for søndagens sidste etape - to minutter og otte sekunder efter Mauro Schmid.

Der venter 180 kilometer for rytterne på femte og sidste etape, som køres fra Gingelom til Beringen.