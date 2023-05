Cykling ... 16. maj. 2023 kl. 18:50 Gem artikel Gemt artikel

Hvad laver han? Mekaniker forårsager grimt styrt

En cykel-mekaniker forårsagede et grimt styrt på tirsdagens etape af Giro d'Italia, da han slet ikke så en rytter komme blæsende på en nedkørsel, da han var på vej over for at hjælpe en rytter, der netop var styrtet