Hvad sker der her?

De to ryttere cyklede pludseligt op ad et rullebånd i Bilbao inden Touren

Mads Pedersen er i god form.

Det beviste han onsdag, hvor Trek-kaptajnen havde taget protegé Mattias Skjelmose bag på en tung cargobike, som han lettere besværet baksede op ad et momentvis stoppet rullende fortov i Lidls flagskib af et supermarked i den østlige periferi af Bilbao.

Et syn, man bestemt ikke ser hver dag - men duoen tog turen af en grund.

For netop Lidl kunne her officielt blive præsenteret som sponsor for cykelholdet, der nu bærer navnet Lidl-Trek. Og sådan en præsentation skulle naturligvis forgå i et supermarked, der også dannede rammen om holdets pressemøde inden Tour-start lørdag.

Så mellem flødeisen på venstre side af scenen og det hakkede oksekød på den anden - og som en lidt muntert sagde: 'en spytklat fra creme fraichen' - blev den nye trikot og fremtidsplanerne afsløret for omverdenen.

Der er elmotor på Treks cargobike, men den benyttede Mads Pedersen ikke, selvom der var godt læs på. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mere udvikling

Her blev det blandt andet slået fast, at der med Lidl ombord nu er råd til at etablere et udviklingshold for både mænd og kvinder.

Et tiltag, der blev applauderet af holdkaptajn Mads Pedersen, der mener, at der er en tendens til at negligere U23-niveauet mellem junior og senior:

- Det er godt, at flere hold får udviklingshold. Vi ser i større grad, at World Tour-hold skriver kontrakt med juniorryttere, og så hopper de direkte derfra til World Touren.

- Jeg tror, at det er godt, at der er et mellemtrin, hvor de kan køre nogle løb med os og nogle U23-løb. Den mulighed havde jeg på Cult og Stölting. Og det er godt for de unge at have den mulighed inden for holdet, så de kan tage på træningslejr med os og nyde det bedste udstyr, de bedste trænere og de bedste ernæringseksperter.

- Det er vigtigt for cykelsporten, konstaterede Mads Pedersen.

Et ganske uvant syn: Professionelle cykelryttere kører zigzag mellem varerne i et supermarked. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ligeglad

Han er til Touren trukket i nye farver. For hvor Trek-Segafredo var præget af rød-hvide mønstre er der nu væsentligt mere farvelade på trøjen. Lidl er kommet til med farverne gul og blå, der på grund af supermarkedkædens status som hovedsponsor har fået en dominerende rolle.

Men selve farverne og det nye navn optager ikke Mads Pedersen synderligt:

- Jeg er sgu ligeglad. Ej, det har som sådan ikke noget med mig at gøre, andet end at vi får noget nyt tøj at køre i og repræsenterer et andet selskab.

- Men det er ingen hemmelighed, at der kommer flere penge, så det er helt klart et skridt i den rigtige retning, siger Mads Pedersen, der dog ikke ville svare på, om de flere penge også kommer i lønningsposen.

- Det behøver jeg ikke at tale med dig om, lød det korte svar.

