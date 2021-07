Hvorfor gjorde de det? Dansk stjerne undrer sig

SAINT-GAUDENS (Ekstra Bladet): Hvis man skal vinde Tour de France, skal man angribe Tadej Pogacar.

UAE-kaptajnen er mere end fem minutter foran den næstbedste i klassementet, mens der er mere kamp om de to øvrige podie-placeringer.

På afslutningen af 16. etape blev der så pludselig angrebet af Jonas Vingegaards Jumbo-Visma. Det skete på den sidste lille kategori 4-stigning kort før mål.

Det isolerede favoritgruppen - men heller ikke mere end det, selv om der blev kørt hårdt helt til målstregen.

Udefra set et underligt angreb - og det gav heller ikke mening for UAE-danskeren Mikkel Bjerg:

- Nej, det gør det ikke. Men det er fint nok, at de prøver. Jeg synes, at de kører rigtig flot, og de giver os kamp til stregen. Der er i hvert fald flere momenter, hvor jeg tænker, 'slap nu af, gutter'.

- Men det er jo det, de skal: Sætte os under pres og prøve at gøre mig lidt smågnaven. Og det lykkes nogle gange, konstaterede han med et smil i mål.

Angrebet kom fra Wout Van Aert, der dog ikke i første omgang fik kaptajn Vingegaard med. Og i det hele taget så situationen lidt panisk ud.

- Ikke på vores hold. Men jeg tror, at de andre lidt panisk forsøgte at finde nogle sekunder. I dag er det fint nok at prøve, men jeg havde nok sparet benene lidt til i morgen, svarede Bjerg med hentydning til onsdagens modbydelige bjergetape med mål uden for kategori på Pol du Portet.

Hos Jumbo-Visma kørte Jonas Vingegaard forbi alle journalister, efter at han havde været til dopingtest - men Wout Van Aert satte lidt ord på det mærkværdige angreb:

- Mike (Teunissen, red) faldt tilbage gennem gruppen og fortalte os over radioen, at Richard Carapaz sad meget langt tilbage. Og så besluttede vi os for at angribe.

- Der var også noget sidevind, men der skete ikke meget - han sad alligevel i første gruppe. Det var forsøget værd, synes jeg. Og det viser, at vi er klar, lød meldingen fra den belgiske stjerne.

