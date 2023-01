Hylder afdød kollega: - Han gav altid 200 procent

Et tragedie ramte cykelverden søndag formiddag, da det kom frem, at den tidligere Post Danmark Rundt-vinder Lieuwe Westra var død.

Den blot 40-årige hollænder kørte i flere år sammen med den danske cykelstjerne Jakob Fuglsang på Astana-holdet, og da Ekstra Bladet fangede danskeren, satte han ord på sit forhold til Westra.

- Han var en fantastisk fyr og en super holdkammerat. Han var en sjov person, fordi han ikke havde den samme historie som alle os andre, så han var lidt en skæv figur i cykelsporten.

- Han var altid, altid klar til at give 200 procent for holdet, siger Fuglsang.

Westra vandt Post Danmark Rundt i 2012. Foto: Thomas Sjørup

Rigtig gode venner

Den 37-årige dansker er i øjeblikket på træningstur med sit hold Israel-Premier Tech, og han fik derfor nyheden, mens han var på cyklen.

- Jeg fik det at vide tidligere i dag, da jeg var ude på cyklen, og så skrev Laurens De Vreese også til mig. Han var rigtig gode venner med Lieuwe.

Laurens De Vreese, Lieuwe Westra og Jakob Fuglsang kørte alle tre på Astana i samme periode, og sammen havde de en lille klike med et par af de andre ryttere, der ikke var fra Italien eller Kasakhstan, forklarer han.

Fuglsang og Westra kørte sammen på Astana i 3-4 år ifølge Fuglsang selv. Foto: Jonas Olufson

Kæmpede med depression

Lieuwe Westra havde ikke noget nemt liv, og allerede før han slog igennem som professionel cykelrytter, kæmpede han med et stofmisbrug og efterfølgende depression.

Problemer med depression er noget, der ses hyppigere og hyppigere hos tidligere sportsudøvere, og det var også noget som Westra led voldsomt under.

- Det er trist, men som jeg kan forstå på det hele, så har han kæmpet med depression, efter han stoppede, men egentlig også de sidste år af hans karriere, da han kørte hos Astana, siger Fuglsang.

- Føler du, at der skal være mere fokus på det her problem, fordi han (Lieuwe Westra red.) er jo langt fra den første rytter, der har problemer med det her?

- Jeg tror ikke kun, det er cykelryttere, jeg tror, det er alle sportsfolk. Det er svært for alle at stoppe karrieren, hvis du ikke ligesom har noget planlagt.

- For mit vedkommende har det jo været omdrejningspunktet for hele mit liv, og når man så pludselig dropper ud af det, og ikke har en eller anden form for plan fra den dag, man stopper, så tror jeg, det kan blive en svær tid.

Kæmpede med sig selv

Medforfatteren til Lieuwe Westras selvbiografi 'Bæstet' Thomas Sijtsma, der også er nær med Westras familie, skrev om dødsfaldet på sin Twitter-profil.

'Lieuwe Westra afgik ved døden lørdag eftermiddag. Den tidligere cykelrytter kæmpede med sig selv i de seneste år og tabte. Hvil i fred, Beast,' lyder det i tweetet fra Sijtsma.

I selvbiografien fra 2018 blev det beskrevet, hvordan cykelrytteren i sine unge dage kæmpede med et stofmisbrug.

Da World Tour-rytteren i 2017 stoppede sin karriere, havde han angiveligt problemer med depression.

Lieuwe Westra vandt PostNord Danmark Rundt i 2012.

Hans største meritter tæller desuden den samlede sejr i Tour de Picardie i 2019, titlen som hollandsk mester i enkeltstart i 2012 og så udmærkede han sig som holdkammerat til at drive italieneren Vincenzo Nibali til sin første og eneste sejr i Tour de France i 2014.

Westra nåede i karrieren syv Grand Tours, herunder fem gange Tour de France.