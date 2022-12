Hylder afdød konkurrent: - Han var ekstraordinær

Endnu et dødsfald ramte cykelverdenen, da den tidligere professionelle rytter Davide Rebellin afgik ved døden i et tragisk trafikuheld onsdag.

Tidligere cykelrytter Michael Rasmussen og Davide Rebellin var begge på toppen af deres karrierer i starten af 00'erne, hvor de kørte flere finaler mod hinanden.

- Han var en rytter, som nød stor respekt blandt kollegerne for ikke blot sin måde at køre på, men også for sin ydmyghed og seriøsitet, fortæller Michael Rasmussen og fortsætter:

- Jeg har både kørt mod ham og med ham ved en adskillige lejligheder, og de personer, der var tættest på ham, har altid sagt, at der intet dårligt var at sige om manden.

- Jeg kan huske flere italienske endagsløb, hvor jeg kørte finalen mod ham, og han var altid til stede. Han fejlede aldrig, og han satte altid sit præg på løbet. Han var ekstraordinær, tilføjer Rasmussen.

Davide Rebellin jubler over sejren i 2008 i Paris-Nice. Foto: Lionel Cironneau.

En dedikeret rytter

Michael Rasmussen har et minde om Davide Rebellin, som selv mange år efter står meget klart for danskeren.

- Jeg kan huske engang, hvor vi var på vej til et løb. Jeg sidder med mit hold i vores holdbus på vej til startområdet i en norditaliensk by, og på vejen passerer vi en rytter, som senere viste sig at være Rebellin.

- Han fik så lige kørt 260 kilometer den dag. 30 kilometer til og fra løbet og 200 kilometer under løbet. Han var helt usædvanlig, konstaterer Michael Rasmussen.

Rasmussen mener, at Davide Rebellin er en af de mest professionelle ryttere, som han kan huske fra sin storhedstid, der både var kendt for sin ydmyghed og seriøsitet.

- Det er imponerende, at han har kørt cirka 35.000 kilometer, de sidste mange år af sit liv. Det er de færreste ryttere, der når at runde en million kilometer på landevejen, men han må være en af dem, siger Michael Rasmussen.

Italienske Davide Rebellin vandt flere store sejre i sin karriere, blandt andre Amstel Gold Race, Liège-Bastogne-Liège, Fleche Wallone og Paris-Nice. På billedet vinder han finalen i Fleche Wallone foran Andy Schleck. Foto: Sebastian Pirlet.

En farlig arbejdsplads

Det er ikke første gang, at en cykelrytter på tragisk vis mister livet på landevejen.

Hver dag træner ryttere side om side med køretøjer, og alt for ofte sker der fatale ulykker.

- Medmindre man dyrker decideret ekstremsport, så kan man godt sige, at det er den olympiske sport, hvor der er størst risiko forbundet med at gennemføre sin træning, mener Michael Rasmussen.

- Tour de France må være en af de farligste arbejdspladser i sporten. Man starter cirka 180 ryttere, og man slutter 135. Hvert år mister man en stor del af rytterne på grund af uheld og skader. Det er en del af præmissen i cykelsporten, siger han.

- Folk kører jo ned ad bakke med 100 kilometer i timen, så det er ikke en sport, man skal dyrke, hvis man er nervøs for sit helbred. Det accepterer man som rytter.

Rebellin blev i 2008 testet positiv for doping efter OL i Beijing og havde derefter karantæne fra cykelsporten i to år. Han kom aldrig tilbage på et World Tour-hold.

Italienske Davide Rebellin blev 51 år. Han blev ramt af en lastbil under en træningstur nær Vicenza i det nordlige Italien. Det skrev flere italienske medier onsdag, og det er siden blevet bekræftet af det italienske cykelforbund.

Hans sidste løb blev Gran Premio Bruno Beghelli 16. oktober.