Hylder Cort efter vanvittigt Tour-drama

MEGEVE (Ekstra Bladet): Dagen startede som et mareridt og sluttede som et eventyr for EF Education.

Det amerikanske mandskab måtte således igennem flere uventede forhindringer, før Magnus Cort til sidst sørgede for, at alle kvalerne blev glemt med sin imponerende sejr i Megeve.

Optakten til den store triumf var præget af uheld både før og under etapen for det karismatiske hold, der har for vane at sætte kulør på Touren.

De skabte også overskrifter inden afgang på 10. etape. Men denne gang det var helt og aldeles utilsigtet.

Holdbussen kørte ganske enkelt fast forud for starten i Morzine, og der måtte arbejdes i en god rum tid, før den kom af sted igen.

EF Education-bussen måtte have hjælp til at komme væk i Morzine. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Uheldet fortsatte, da etapen var undervejs og gik ind i sin afgørende fase. Alberto Bettiol (EF Education) var kørt solo mod målstregen, men kort før den sidste lange stigning blev han stoppet af en gruppe demonstranter, og med ét blev etapen midlertidigt afbrudt. .

- På lang afstand kunne jeg se de her mennesker stå midt på vejen, men i sidste ende blev situationen løst på en god måde. Politiet hjalp med at få folkene væk, og jeg blev tildelt det forspring, jeg havde opbygget, igen. Derfor ændrede det ikke så meget, udover den følelse, man har i kroppen, når man ikke har kørt i 15-20 minutter. Det er ikke altid let, siger Bettiol til Ekstra Bladet.

Han måtte efter etapen en tur på politistationen for at beskrive, hvordan han oplevede episoden med demonstranterne. Derfor blev italienerens arbejdsdag en smule længere end ventet, men det lever han nok fint med.

Bettiol endte således med at spille en hovedrolle i Corts mesterværk. Og så er vi tilbage, hvor vi startede: 10. etape udviklede sig til et sandt EF Education-eventyr. Anderledes kan sejren i Megeve ikke beskrives.

Alberto Bettiol lå længe forrest på dagens etape. Foto: Claus Bonnerup

Vi hopper direkte til ’point of no return’ i manuskriptet: Magnus Cort og Alberto Bettiol præsterede begge at ramme dagens store udbrud, og da finalen nærmede sig, spillede de to holdkammerater deres kort sublimt i det 25-mand store udbrud.

Italieneren var angrebslysten og sørgede for første udspil ved at stikke før den sidste stigning. Han slog et solidt hul og tvang de resterende medlemmer i udbruddet – med undtagelse af Cort – til at tage affære. Det endte med angreb på kryds og tværs, alt imens danskeren forsøgte at holde sig til, som højdemeterne tog til.

- Magnus kunne sidde på hjul i udbruddet og udnytte det faktum, at jeg sad ude foran. Taktikken var helt automatisk. Vi havde ikke behov for at snakke om den. I sidste ende må han takke mig, for han fortalte, at han måtte give slip nogle gange for så at kæmpe sig tilbage.

Missionen lykkedes – med lidt held ganske vist – da de forreste ryttere til sidst lod de taktiske overvejelser veje tungere end arbejdet med benene. Det betød, at Cort kom retur til fronten og overraskede alt og alle på stregen.

Det var særdeles tæt i spurten. Foto: Claus Bonnerup

Hvem havde lige ventet det? Muligvis holdkammeraten Nelson Powless. Den amerikanske rytter er i hvert fald ikke forbløffet over, at et comeback på det niveau lige præcis lykkedes for Cort.

- Det viser alt om hans mentale styrke. Han vågnede op i morges og sagde, at han havde det elendigt. Hvis det her er, hvad han kan gøre på en dag, hvor han føler sig dårlig, er jeg bange på feltets vegne, når han har en god dag, siger Powless til Ekstra Bladet.

Spørgsmålet er nu, om der er flere bornholmer-brag i vente i dette års Tour. Svaret får indtil videre lov at stege i den franske hedebølge. Som EF Educations sportsdirektør Charles Wegelius udlægger teksten:

- Det har været en hård Tour for alle sammen, og jeg regner med, at varmen kommer til at spille en stor rolle. Det er ikke for børn at tage en sejr i Tour de France, så jeg tror, at vi skal passe på med at lade det stige os til hovedet. Men han er en fremragende rytter, og han har en lige så stor chance som alle andre for at tage endnu et stort resultat.

