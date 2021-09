Hylder dansk mesterstykke: - Han er allerede historisk

Syv etapesejre. Det er Magnus Cort nu noteret for efter sit hattrick i denne Vuelta.

Det er ikke blot imponerende - det er faktisk også lige til de danske historiebøger. For dels er der aldrig nogen danskere, der indtil nu har formået at vinde tre etaper i samme Grand Tour. Og dels passerer han med syv gevinster Bjarne Riis, der er noteret for seks sejre.

En bedrift, der imponerer TV 2's cykelsportsekspert Chris Anker Sørensen.

- Han er allerede nu blevet historisk, fordi han har overgået Bjarne Riis. Det har også været nogle imponerende sejre, han har taget i denne Vuelta. Man har også kunnet høre, hvor imponeret alle er af ham.

- Der er aldrig noget, der er en nem sejr - men det har i hvert fald ikke været noget, han har fedtet sig til. Det har været etaper, folk kan huske, siger Chris Anker Sørensen.

Danskere med to eller flere sejre i Grand Tour 7 sejre

Magnus Cort 6 sejre

Bjarne Riis 5 sejre

Jesper Skibby

Michael Rasmussen 3 sejre

Rolf Sørensen

Ole Ritter 2 sejre

Søren Kragh

Kim Andersen

Jørgen V. Pedersen

Johnny Weltz

Næsten begravet

Og der er noget om snakken.

Den første sejr på på 6. etape, hvor Magnus Cort fra et udbrud formåede at holde favoritterne stangen på den afsluttende stigning op til mål. Derefter sprintede han sig til sejr på 12. etape i et reduceret felt, mens han altså i går vandt i en spurt blandt udbrydere.

- Man løber jo nærmest tør for ord. Det, der er vildt, er, at det er tre vidt forskellige sejre.

- Specielt første og sidste var nærmest umuligt at holde hjem på den måde, han gjorde. Først var han næsten hentet på stigningen, og i dag med 15 km til mål havde udbryderne 20 sekunder.

- Der tænkte jeg, 'det var en skam - det var ellers godt kørt'. Der var den næsten begravet. At det så lykkedes alligevel er imponerende, vurderer Chris Anker Sørensen.

Chris Anker Sørensen er som cykelsportsekspert på TV 2 imponeret over Magnus Cort. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kigger man på Magnus Corts i alt 21 sejre, så er de 20 af dem kommet i etapeløb - heraf 12 i de tre seneste år. Derfor er Chris Anker Sørensen også sikker på, at vi kommer til at se mere af den slags fra den hurtige bornholmer.

- Dengang han kom frem, snakkede han om klassikere og vidste ikke helt, hvad han skulle satse på.

- Jeg tror, at det er godt for ham i disse løb at udvælge sig nogle etaper og så jagte dem.

- Så jeg tror, at han har fundet sin hylde, men han har altså også udviklet sig. Jeg tror, at det er den retning, han skal fortsætte i, siger Chris Anker Sørensen.

Outsider til VM

Magnus Cort er en af de fem ryttere, der allerede er blevet udtaget til VM, der i år skal køres i Flandern i et meget kuperet terræn. Det kunne passe godt til Cort, selvom Kasper Asgreen og Mads Pedersen er udset til kaptajner.

- Man må jo sige, at han er formstærk, og det handler VM også meget om. Der er nogle hårde ryttere, han skal duellere med. Men man kan ikke tage fra ham, at han er ualmindelig formstærk og en vi skal regne med.

- Selvom vi stiller med et uhørt stærkt landshold, så tror jeg, at vi kan regne med, at han får en beskyttet rolle. Med den form, han er i, har han en god mulighed for at lave et godt resultat, påpeger Chris Anker Sørensen.

I første omgang skal Magnus Cort dog lige igennem Vuelta a España, der slutter søndag med en enkeltstart til Santiago de Compostela.