Hylder dansk stjerne: - Kan ende på podiet

LAVAL (Ekstra Bladet): I en forbløffende tidskørsel i sit første Tour de France kørte Jonas Vingegaard sig onsdag højst overraskende ind i favoritfeltet i årets løb.

Det vurderer Ekstra Bladets Tour-kommentator, Michael Rasmussen, som imponeret så den unge jyde placere sig som nummer tre på etapen kun overgået af sidste års vinder, sloveneren Tadej Pogacar, og schweizeren Stefan Küng, som er europamester i enkeltstart.

- Når først hårene på armene har lagt sig efter Pogacars afklapsning af hele favoritfeltet, så vil det danske kollektiv være det, vi vil huske fra denne etape, siger Rasmussen.

- Det var en fantastisk præstation med fem danskere i top 20. Mest imponeret er jeg af Jonas Vingegaard, som jo faktisk ikke har fysikken til at køre en enkeltstart på det niveau.

Jonas Vingegaard imponerede de fleste med sin formidable enkeltstart onsdag. Foto: Claus Bonnerup.

- Han er en spinkel bjergrytter, som kører enkeltstart som en fladbanetonser på 75 kilogram, siger Rasmussen, som lige nu kun øjner få begrænsninger for den unge debutant.

- I dette felt kan Jonas Vingegaard køre i top fem i Touren. Han kan endog køre på podiet, for jeg kan ikke få øje på ret mange, der kører hurtigere op ad bakke, end han gør, siger Michael Rasmussen.

Rasmussens top:

Tadej Pogacar. Han er bare for vild. Han satte hurtigste tid fra start til slut og demonstrerede, at han er noget ganske særligt. Var der den mindste mistanke om, at han kun ved et tilfælde vandt Touren sidste år på sidste etape, har han fejet den af banen nu.

Ingen kan være i tvivl om, at han er den absolutte storfavorit i årets løb. Han beviste på tidskørslen, at han selv er fantastisk kørende, og i modsætning til sidste år har han denne gang et stærkt hold bag sig.

Rasmussens flop:

Brandon McNulty. Den unge amerikaner var faktisk en af favoritterne på etapen, men han løb en unødig risiko og styrtede og sluttede sidst. Det er i sig selv ligegyldigt, for han er først og fremmest med i løbet for at hjælpe sin holdkaptaj Tadej Pogacar, og så tager man altså ingen chancer i regnvejr for selv at lave et godt resultat.

