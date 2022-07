Hylder danske fans: - Glemte alt om smerterne

Det blev aldrig helt den tur gennem København, han havde håbet på.

Dertil var Kasper Asgreen stadig for påvirket af de skader, han pådrog sig for få uger siden i Schweiz Rundt.

Han sluttede som nummer 44 og var på den måde ikke i nærheden af at blande sig i toppen, hvilket ellers var målet, inden uheldet indtraf sidste måned.

Men det var et særdeles stort plaster på såret, at han blev klar i tide. For oplevelsen ville han ikke have været foruden.

- Det var meget specielt. Jeg har arbejdet frem mod den her tidskørsel i lang tid, men desværre er jeg ikke i den forfatning, jeg ønskede at være i. Men jeg er bare glad for at være her, siger Asgreen.

Kasper Asgreen døjer fortsat med smerter efter sit styrt. Kroppen viser også fortsat tydelige tegn på uheldet i Schweiz. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Og det satte de tusindvis af danske fans, som trodsede regnen i København, ligeledes pris på.

Den tidligere vinder af Flandern Rundt blev båret frem på de våde veje, og for en stund fik den euforiske stemning ham faktisk til at træde ud af smertehelvedet.

- Publikum var fantastiske. Jeg kunne stadig mærke min knæskade, men tilskuerne fik mig til at glemme den, mens jeg var ude på ruten. Derfor kan jeg kun sige tak til de danske fans!

Fra lejligheden her fulgte man løbet helt tæt fra første parket.

Så gjorde det knap så meget, at de mørke skyer åbnede op for sluserne, og regnen sørgede for en lille dæmper på sommerfesten.

For omgivelserne og ruten fejlede intet, bedyrede Asgreen.

- Jeg er meget glad for måde, ruten er designet på. Vi viser virkelig nogle af de bedste ting, som København har at byde på. Det var et fantastisk show.

